Ніч із 10 на 11 березня стала важким випробуванням для країни-агресорки: її війська зазнали значних втрат у глибокому тилу через серію точних ударів невідомих безпілотників. Ці атаки були спрямовані на знищення військової та економічної інфраструктури ворога, зокрема об’єктів, які забезпечують функціонування російської армії та промисловості.

Фото: 24 Канал

Одним з основних ударів став напад на хімічний завод ПАТ "КуйбишевАзот" у місті Тольятті, що в Самарській області. Засноване ще у 1966 році підприємство відіграє ключову роль в економіці та військово-промисловому комплексі РФ. Воно є критично важливим виробником мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри та карбаміду, які безпосередньо впливають на продовольчу безпеку країни-агресора.

Крім того, завод постачає сировину для хімічної та текстильної промисловості, виробляючи капролактам, поліамід-6, технічну нитку та слабку азотну кислоту. Ці продукти широко застосовуються у виготовленні пластмас і технічних тканин, що, своєю чергою, використовуються і у військовій промисловості РФ. Ураження такого об’єкта завдає не лише прямої економічної шкоди, а й порушує ланцюги постачання військово-промислового комплексу.

Паралельно українські підрозділи точними ударами вразили завод мікроелектроніки "Кремній Ел", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Це підприємство є важливою частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізуючись на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасних системах озброєння.

Як вже писали "Коментарі", американські медіа повідомляють, що зростання цін на нафту вже почало відчутно впливати на життя звичайних громадян у США. За інформацією CNN, подорожчання енергоносіїв поступово відбивається на вартості пального та інших товарів, що викликає невдоволення серед населення. Водночас президент Дональд Трамп намагається переконати суспільство, що це вимушена і відносно невелика ціна за безпеку країни та стабільність у світі.