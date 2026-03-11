logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Таких втрат Росія ще не бачила: Україна завдала надпотужного удару по вразливому місцю окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Таких втрат Росія ще не бачила: Україна завдала надпотужного удару по вразливому місцю окупантів

Підприємство є важливим виробником мінеральних добрив і впливає на продовольчу безпеку країни-агресора

11 березня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ніч із 10 на 11 березня стала важким випробуванням для країни-агресорки: її війська зазнали значних втрат у глибокому тилу через серію точних ударів невідомих безпілотників. Ці атаки були спрямовані на знищення військової та економічної інфраструктури ворога, зокрема об’єктів, які забезпечують функціонування російської армії та промисловості.

Таких втрат Росія ще не бачила: Україна завдала надпотужного удару по вразливому місцю окупантів

Фото: 24 Канал

Одним з основних ударів став напад на хімічний завод ПАТ "КуйбишевАзот" у місті Тольятті, що в Самарській області. Засноване ще у 1966 році підприємство відіграє ключову роль в економіці та військово-промисловому комплексі РФ. Воно є критично важливим виробником мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри та карбаміду, які безпосередньо впливають на продовольчу безпеку країни-агресора.

Крім того, завод постачає сировину для хімічної та текстильної промисловості, виробляючи капролактам, поліамід-6, технічну нитку та слабку азотну кислоту. Ці продукти широко застосовуються у виготовленні пластмас і технічних тканин, що, своєю чергою, використовуються і у військовій промисловості РФ. Ураження такого об’єкта завдає не лише прямої економічної шкоди, а й порушує ланцюги постачання військово-промислового комплексу.

Паралельно українські підрозділи точними ударами вразили завод мікроелектроніки "Кремній Ел", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Це підприємство є важливою частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізуючись на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасних системах озброєння.

Як вже писали "Коментарі", американські медіа повідомляють, що зростання цін на нафту вже почало відчутно впливати на життя звичайних громадян у США. За інформацією CNN, подорожчання енергоносіїв поступово відбивається на вартості пального та інших товарів, що викликає невдоволення серед населення. Водночас президент Дональд Трамп намагається переконати суспільство, що це вимушена і відносно невелика ціна за безпеку країни та стабільність у світі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини