Тема можливого припинення вогню та фіксації лінії фронту залишається однією з найгостріших у геополітичному порядку денному. На тлі активних дипломатичних ініціатив і заяв про потенційне заморожування конфлікту в українському суспільстві виникає ключове та цілком обґрунтоване побоювання: чи не стане будь-яка оперативна пауза лише формальністю, яку Москва використає для накопичення сил і повторного нападу? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту Grok, головним чинником, який може підштовхнути Росію до нового наступу після перемир’я, залишається військовий розрахунок. Якщо паузу Москва використає для поповнення резервів, накопичення боєприпасів і перегрупування підрозділів, тоді як Україна зіткнеться зі скороченням зовнішньої допомоги, ризик повторної агресії зросте. Додаткову небезпеку становитиме відсутність дієвих гарантій безпеки та чіткого контролю за дотриманням домовленостей. Важливу роль відіграватиме й політика Кремля: якщо Володимир Путін не зможе представити перемир’я як перемогу, прагнення досягти більшого військовими засобами може зберегтися. Тим паче, російське суспільство вже пристосувалося до тривалого протистояння.

Водночас новий напад не є неминучим. На рішення Москви можуть вплинути економічне виснаження, значні витрати на мобілізацію та ризик жорсткої відповіді з боку США й Європи. Якщо західні партнери забезпечать Україні надійні гарантії та достатні оборонні можливості, ціна порушення перемир’я для Кремля суттєво зросте. За таких обставин Росія може відмовитися від масштабного наступу й натомість вдаватися до локальних провокацій, диверсій або інших форм тиску.

Чат-бот Gemini припускає, що ризик повторного вторгнення Росії після можливого перемир’я пов’язаний насамперед із тим, що стратегічні цілі Кремля можуть залишитися незмінними. Якщо російська влада не відмовиться від прагнення послабити Україну та обмежити її незалежність, підписані домовленості самі по собі не гарантуватимуть тривалого миру. Крім того, припинення бойових дій може стати для Москви можливістю підготуватися до нового наступу: відновити військові резерви, поповнити запаси бронетехніки й ракет, а також перегрупувати підрозділи.

Вирішальне значення для запобігання новій агресії матимуть реальні гарантії безпеки для України. Одних дипломатичних заяв і підписаних документів може виявитися недостатньо, якщо за ними не стоятимуть конкретні механізми стримування. Серед можливих запобіжників — вступ України до НАТО, розміщення західних військових контингентів або посилення власних оборонних спроможностей, зокрема розвиток військово-промислового комплексу та сучасної протиповітряної оборони. .

Чат-бот ChatGPT вважає, що перемир’я стане для Росії паузою перед новим наступом. Якщо Кремль не відмовиться від своїх максималістських вимог, а Україна матиме обмежені оборонні ресурси й недостатню підтримку союзників, Москва може використати припинення вогню для відновлення армії та накопичення озброєння. Водночас повторний напад не обов’язково розпочнеться одразу: російське керівництво може чекати моменту, який вважатиме найвигіднішим. Інший варіант — тривале протистояння без масштабної наземної операції. Навіть за формального перемир’я Росія може продовжувати тиск за допомогою ракетних і дронових атак, кібератак, диверсій та політичних маніпуляцій.

Ще один, сприятливіший для України сценарій передбачає стримування нової агресії. Він може стати реальністю, якщо країна збереже боєздатну армію, розвиватиме власне виробництво озброєння, матиме достатньо сучасних систем протиповітряної оборони та отримає конкретні гарантії безпеки від партнерів. Не менш важливими будуть дієвий контроль за дотриманням домовленостей і заздалегідь визначені наслідки їх порушення.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що Росія обов'язково спробує відновити активні бойові дії після перемир’я, якщо Москва не зазнає внутрішньополітичного колапсу або якщо Україна не отримає надійних військових гарантій безпеки від Заходу. Припинення вогню без нейтралізації військового потенціалу РФ стане лише стратегічною паузою для підготовки нового, ще більш виснажливого етапу агресії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що західні регіони України можуть опинитися перед серйозними проблемами з опаленням у разі нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Ризики залежать не лише від масштабів атак, а й від того, наскільки ретельно місцева влада підготувалася до можливого пошкодження критичних об’єктів.