Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удари РФ призвели до страшного: українцям відверто заявили про найгіршу перспективу
Удари РФ призвели до страшного: українцям відверто заявили про найгіршу перспективу

Дніпровську ГЕС-2 досі відновлюють після потужного балістичного удару 2023 року

10 лютого 2026, 12:35
Автор:
Клименко Елена

Відновлення енергетичних об’єктів після атак Росії може зайняти до року, при цьому терміни ремонту різних об’єктів генерації та підстанцій значно відрізнятимуться. Кожен випадок потребує окремого підходу, зазначив народний депутат, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк у коментарі виданню "Телеграф".

Удари РФ призвели до страшного: українцям відверто заявили про найгіршу перспективу

За його словами, кожна підстанція чи генераційна потужність компанії "Укренерго" потребує різного часу для відновлення до довоєнного стану.

"Якщо кожна бригада працюватиме на окремій підстанції, знадобиться, на мою думку, не менше ніж рік", – підкреслив нардеп. 

Він пояснив, що відлік часу слід починати з моменту укладання угод на проєктування, після чого "Укренерго" підписує договори з підрядними організаціями, які безпосередньо виконуватимуть реконструкцію. З часу виходу на об’єкт ремонт може тривати до року, залежно від його масштабу та стану.

Що стосується генераційних потужностей, то у цьому випадку терміни та сценарії ремонту визначаються індивідуально для кожного об’єкта. Наприклад, Дніпровську ГЕС-2 досі відновлюють після масованого балістичного удару у 2023 році. "Ремонт ведеться з урахуванням сучасних систем пасивного захисту, зокрема залізобетонних укріплень", – додав Сергій Нагорняк.

Як вже писали "Коментарі", у місті Слов'янськ Донецької області внаслідок авіаударів російських загарбників загинули щонайменше двоє людей, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



