Украинцев ошеломили заявлением о состоянии энергетики: сколько будет продолжаться восстановление
commentss НОВОСТИ Все новости

Днепровскую ГЭС-2 до сих пор восстанавливают после мощного баллистического удара 2023 года

10 февраля 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Восстановление энергетических объектов после атак России может занять до года, при этом сроки ремонта различных объектов генерации и подстанций будут значительно отличаться. Каждый случай требует отдельного подхода, отметил народный депутат, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграф".

Украинцев ошеломили заявлением о состоянии энергетики: сколько будет продолжаться восстановление

Фото: из открытых источников

По его словам, каждая подстанция или генерационная мощность компании "Укрэнерго" требует разного времени для восстановления до довоенного состояния.

"Если каждая бригада будет работать на отдельной подстанции, понадобится, по моему мнению, не менее года", — подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что отсчет времени следует начинать с момента заключения соглашений на проектирование, после чего "Укрэнерго" подписывает договоры с подрядными организациями, которые будут непосредственно выполнять реконструкцию. С момента выхода на объект ремонт может длиться до года в зависимости от его масштаба и состояния.

Что касается генерационных мощностей, то в этом случае сроки и сценарии ремонта определяются индивидуально для каждого объекта. К примеру, Днепровскую ГЭС-2 до сих пор восстанавливают после массированного баллистического удара в 2023 году. "Ремонт ведется с учетом современных систем пассивной защиты, в частности, железобетонных укреплений", — добавил Сергей Нагорняк.

Как уже писали "Комментарии", в городе Славянск Донецкой области в результате авиаударов российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.



