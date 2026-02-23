У ЗСУ жорстко відповіли на заяви Заходу про "глухий кут" у війні: що відбувається

Попри заяви деяких європейських політиків про те, що війна на сході України нібито зайшла у "глухий кут", Україна має реальні шанси на перемогу. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на різницю в оцінках ситуації між політиками та військовими аналітиками.

"Багато європейських цивільних політиків, які не мають бойового досвіду, часто говорять про "глухий кут". Це зрозуміло: їм потрібно підтримувати свої рейтинги, а не оцінювати реальну ситуацію на фронті. На жаль, частина українських політиків теж керується не інтересами держави чи перемогами на полі бою, а політичними амбіціями", — зазначив Тимочко.

Водночас за словами оглядача, командувачі та військові експерти Європи й НАТО, які безпосередньо розуміють механіку війни, не вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут. На їхню думку, війна набуває нових форм і охоплює все більше країн, що так чи інакше залучаються до неї, але перспективи України залишаються оптимістичними.

Тимочко також зазначив, що навіть американські розвідники та генерали переконані у потенціалі України.

"Якби вони не бачили шансів на успіх, Дональд Трамп давно б дистанціювався від нашої держави як від партнера", — додав експерт.

Окремо військовий оглядач підкреслив важливість запуску Україною ефективної ракетної програми. За його словами, ракети "Фламінго" вже показали результативність і точність, спростувавши попередні міфи про їхню недосконалість і слабку ефективність проти систем ППО.

Особливо важливим, за словами Тимочка, є точковий удар по російському заводу з виробництва "Іскандерів", "Кинджалів" та "Орєшників". Удар по базовому цеху заводу, що займає ключове місце у виробничому циклі, здатен суттєво знизити продуктивність підприємства або навіть призвести до його фактичної зупинки. Це створює серйозний стратегічний ефект для української армії.

Як вже писали "Коментарі", ситуація на фронті наближається до критичного переломного моменту: масштабування виробництва української ракети "Фламінго" може кардинально змінити хід війни. Якщо підвищити обсяг випуску з поточних 10 одиниць на день до 100, це дозволить не лише зруйнувати Воткінський завод — ключове підприємство Росії з виробництва всіх типів ракет, від стратегічних до малих, але й значною мірою підірвати економічну інфраструктуру країни-агресора.