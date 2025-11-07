У Зеленського розкрили цифри: скільки партнери витратили на закупівлю у США зброї для України

Внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках PURL сягнули майже трьох мільярдів доларів, що дозволило сформувати п'ять пакетів американського озброєння. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в прес-службі Офісу президента.

Зброя США для України. Фото: з відкритих джерел

Про PURL та подальші кроки щодо залучення нових внесків від країн-членів говорили заступник голови Офісу президента Ігор Жовква та представник Міжнародного секретаріату НАТО Аріелла Віє.

Відомо, що на сьогоднішній день внески партнерів у рамках PURL досягли 2,82 млрд доларів.

Сторони також погодили подальші кроки для залучення внесків від партнерів Альянсу, які поки що не приєдналися до PURL. Окрему увагу приділили механізмам забезпечення фінансування наступного року.

Жовква наголосив, що Україні важливо не лише отримувати допомогу, а й розвивати власне виробництво зброї:

"Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектру озброєння, і це не тільки дрони. Але нам не вистачає достатнього фінансування", — заявив він.

Ініціативу PURL було запущено у серпні цього року за домовленостями президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генсека НАТО Марка Рютте.

До програми вже приєдналися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія та Іспанія.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час вечері з лідерами Центральної Азії.



