У США вже не підбирають слів до Китаю: озвучено жорсткий ультиматум

Голова ключового комітету в Конгресі США Джон Муленаар жорстко розкритикував Китай, заявивши, що той системно фінансує російську військову машину та навмисно прагне ослабити Сполучені Штати, допомагаючи своїм супротивникам на міжнародній арені, інформує Kyiv Post.

За словами Муленаара, Китай, Іран і Північна Корея формують “небезпечну вісь”. Він відзначив, що заявлена “безмежна дружба” та “невимушене партнерство” між Сі Цзіньпіном і Путіним на практиці перетворюється на матеріальну і фінансову підтримку агресії проти України.

“Росія не могла б вести цю війну, якби не отримувала з Китаю ресурси,” — підкреслив він.

Муленаар додав, що, попри офіційні заяви Пекіна про нейтральність, наявні дані свідчать про те, що Китай поставляє Росії матеріали подвійного призначення й імпортує російську енергію, яка підживлює війну.

Він заявив, що такі дії КНР виправдовують застосування санкцій і інших відповідних заходів.

Крім того, голова комітету зазначив, що Комуністична партія Китаю не лише фінансує РФ, але й нарощує військовий потенціал Ірану, а також укріплює співробітництво з Північною Кореєю, щоб збільшити свій глобальний вплив.

“Фотосесії з Путіним, з Кім Чен Ином, з іранським керівництвом — це не пусті жести, а публічне підтвердження їхніх узгоджених дій,” — додав він.

Муленаар також засудив підхід Європи до Китаю. Зокрема, він зазначив, що французький президент Еммануель Макрон спочатку попереджав про можливість військової участі Франції в Україні, але згодом різко змінив тон на дружні стосунки з Китаєм.

На його думку, така непослідовність чітко доводить, що Китай не є “доброзичливим” партнером.

