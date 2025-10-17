logo_ukra

BTC/USD

105651

ETH/USD

3756.93

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США вже не підбирають слів до Китаю: озвучено жорсткий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

У США вже не підбирають слів до Китаю: озвучено жорсткий ультиматум

У США звинувачують Пекін у фінансуванні військових дій Росії.

17 жовтня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Голова ключового комітету в Конгресі США Джон Муленаар жорстко розкритикував Китай, заявивши, що той системно фінансує російську військову машину та навмисно прагне ослабити Сполучені Штати, допомагаючи своїм супротивникам на міжнародній арені, інформує Kyiv Post.

У США вже не підбирають слів до Китаю: озвучено жорсткий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

За словами Муленаара, Китай, Іран і Північна Корея формують “небезпечну вісь”. Він відзначив, що заявлена “безмежна дружба” та “невимушене партнерство” між Сі Цзіньпіном і Путіним на практиці перетворюється на матеріальну і фінансову підтримку агресії проти України.

“Росія не могла б вести цю війну, якби не отримувала з Китаю ресурси,” — підкреслив він. 

Муленаар додав, що, попри офіційні заяви Пекіна про нейтральність, наявні дані свідчать про те, що Китай поставляє Росії матеріали подвійного призначення й імпортує російську енергію, яка підживлює війну.

Він заявив, що такі дії КНР виправдовують застосування санкцій і інших відповідних заходів.

Крім того, голова комітету зазначив, що Комуністична партія Китаю не лише фінансує РФ, але й нарощує військовий потенціал Ірану, а також укріплює співробітництво з Північною Кореєю, щоб збільшити свій глобальний вплив.

“Фотосесії з Путіним, з Кім Чен Ином, з іранським керівництвом — це не пусті жести, а публічне підтвердження їхніх узгоджених дій,” — додав він. 

Муленаар також засудив підхід Європи до Китаю. Зокрема, він зазначив, що французький президент Еммануель Макрон спочатку попереджав про можливість військової участі Франції в Україні, але згодом різко змінив тон на дружні стосунки з Китаєм.

На його думку, така непослідовність чітко доводить, що Китай не є “доброзичливим” партнером.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті для переговорів щодо припинення війни в Україні. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини