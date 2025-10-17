Китай показал свое настоящее "миротворчество": в США озвучили резкое заявление

Глава ключевого комитета в Конгрессе США Джон Муленаар подверг жесткой критике Китай, заявив, что тот системно финансирует российскую военную машину и намеренно стремится ослабить Соединенные Штаты, помогая своим противникам на международной арене, информирует Kyiv Post.

Фото: из открытых источников

По словам Муленаара, Китай, Иран и Северная Корея формируют "опасную ось". Он отметил, что заявленная "безграничная дружба" и "невынужденное партнерство" между Си Цзиньпином и Путиным на практике превращается в материальную и финансовую поддержку агрессии против Украины.

"Россия не могла бы вести эту войну, если бы не получала из Китая ресурсы", — подчеркнул он.

Муленаар добавил, что, несмотря на официальные заявления Пекина о нейтральности, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Китай поставляет России материалы двойного назначения и импортирует питающую войну российскую энергию.

Он заявил, что подобные действия КНР оправдывают применение санкций и других соответствующих мер.

Кроме того, глава комитета отметил, что Коммунистическая партия Китая не только финансирует РФ, но и наращивает военный потенциал Ирана, а также укрепляет сотрудничество с Северной Кореей, чтобы увеличить свое глобальное влияние.

"Фотосессии с Путиным, с Ким Чен Ином, с иранским руководством — это не пустые жесты, а публичное подтверждение их согласованных действий", — добавил он.

Муленаар также осудил подход Европы к Китаю. В частности, он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон сначала предупреждал о возможности военного участия Франции в Украине, но впоследствии резко изменил тон на дружеские отношения с Китаем.

По его мнению, такая непоследовательность четко доказывает, что Китай не является "доброжелательным" партнером.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште для переговоров по прекращению войны в Украине.