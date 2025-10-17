У Сочі атака ракетамии і дронами спричиниоа хаос і евакуацію: вражаючі деталі

У ніч проти 17 жовтня в місті Сочі, що на півдні Росії, пролунали вибухи. Російська влада заявила про спробу масштабної дронової та ракетної атаки, яку нібито вдалося відбити силами ППО. Через загрозу повітряного нападу було тимчасово закрито аеропорти одразу в дев’яти регіонах РФ, включно з Сочі.

Фото: з відкритих джерел

Близько 3-ї ночі міський голова Сочі Андрій Прошунін повідомив, що системи протиповітряної оборони активовано для відбиття атаки безпілотників. За його словами, усі екстрені служби приведено у стан повної бойової готовності, а ситуацію контролює оперативний штаб.

"Прошу мешканців і гостей міста зберігати спокій. Якщо ви перебуваєте біля узбережжя — не виходьте на вулицю та залишайтеся у безпечному, ізольованому приміщенні без вікон", — написав Прошунін.

У соцмережах, зокрема в Telegram-каналі "Astra", з’явилися відео з Сочі, де чути звуки сирен і вибухів. За повідомленнями очевидців, туристів евакуйовували з готелів до підвалів та паркінгів.

Близько 5-ї ранку мер міста додав, що було зафіксовано спробу ракетного удару. Водночас він закликав громадян не поширювати фото чи відео роботи ППО, уламків боєприпасів або дій рятувальників, аби не "допомагати ворогу".

Окрім Сочі, за повідомленнями російських ЗМІ, авіаційні обмеження також ввели у Краснодара, Самари, Калуги, Казані, Нижньому Новгороді, Уфі, Ярославлі та Нижньокамську. Причини офіційно не коментували, але, за даними відкритих джерел, це пов'язано з підвищеним рівнем загрози з повітря.

На тлі зростання атак по території РФ, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що удари українських сил завдали Росії більшої шкоди, ніж усі західні санкції разом узяті. Він підкреслив, що економічні заходи тиску на Кремль досі не досягли бажаного ефекту, тоді як точкові військові операції дають реальні результати.



