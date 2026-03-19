У Путіна стане ще менше грошей на війну: цей удар по хімзаводу у РФ стане поразкою Кремля

У ніч на 19 березня Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Основною ціллю став Невинномиський комбінат "Азот", один із найбільших у світі виробників мінеральних добрив.

У промисловій зоні Невинномиська пролунала серія потужних вибухів, про що повідомляли місцеві моніторингові канали та губернатор краю Володимир Володимиров. За його словами, падіння уламків безпілотників спостерігалося в районі Кочубеївського округу. Постраждала одна жінка, яка перебуває під наглядом медиків, загрози її життю немає.

Повітряну тривогу оголосили близько другої ночі. Місцеві жителі розповідали про десятки гучних детонацій у небі над містом протягом ночі. Губернатор підкреслив, що масовану атаку відбили, і важлива інфраструктура серйозно не постраждала.

Невинномиський "Азот" входить до складу групи компаній "Єврохім", одного з провідних світових виробників мінеральних добрив. Підприємство спеціалізується на випуску не лише добрив, а й хімічних компонентів, зокрема оцтової кислоти, що використовується і в промисловості, і у виробництві вибухових речовин.

Невинномиський "Азот" – один із провідних хімічних комбінатів Росії, розташований у місті Невинномиськ, Ставропольський край. Підприємство щороку випускає понад мільйон тонн аміаку та близько 1,4 млн тонн аміачної селітри.

