У Польщі розкрили карти: чому Трамп раптом вирішив стати на бік України

Президент США Дональд Трамп любить переможців, тому він став на бік України. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю CNN висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Польщі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомлює, що не здатний її виграти.

"Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", — прокоментував Сікорський зміну позиції Дональда Трампа щодо України.

На його думку, розмір території РФ відіграє їй на шкоду, оскільки вона не може гарантувати протиповітряний захист усіх своїх об'єктів.

"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", — додав міністр.

При цьому Сікорський висловив сподівання, що США запровадять санкції проти Росії та посилять тиск на її економіку.

"Путін припинить цю війну тільки тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти. Для того, щоб він дійшов цього висновку, має бути більший тиск на російську економіку та більше допомоги українцям", — сказав міністр.

Він вважає, що нинішня війна, швидше за все, закінчиться як Перша світова — "Коли той чи інший бік вичерпає запаси, необхідні її продовження". Адже, за словами міністра, Путін розпочав війну з дуже оптимістичними припущеннями.

"Він вважав, що в Києві відбудеться переворот, що все триватиме три дні, що українці зустрінуть їх з розкритими обіймами, бо нібито є лише "втраченими росіянами". Всі ці розрахунки виявилися помилковими. Тепер він загруз у війні, яка знищує майбутнє Росії і вже привела до мільйона".

