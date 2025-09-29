У Польщі розкрили карти: чому Трамп раптом вирішив стати на бік України

Рубрики
Президент США Дональд Трамп любить переможців, тому він став на бік України. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю CNN висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат Польщі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомлює, що не здатний її виграти.
На його думку, розмір території РФ відіграє їй на шкоду, оскільки вона не може гарантувати протиповітряний захист усіх своїх об'єктів.
При цьому Сікорський висловив сподівання, що США запровадять санкції проти Росії та посилять тиск на її економіку.
Він вважає, що нинішня війна, швидше за все, закінчиться як Перша світова — "Коли той чи інший бік вичерпає запаси, необхідні її продовження". Адже, за словами міністра, Путін розпочав війну з дуже оптимістичними припущеннями.
