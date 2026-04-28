Головна Новини Суспільство Війна з Росією
У Криму нещадно підірвали військову частину, де РФ ховала "Іскандери": сенсаційні деталі

Супутникові знімки показали значне загоряння

28 квітня 2026, 12:40
Клименко Елена

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 28 квітня після серії ударів спалахнула пожежа на території військового об’єкта, де, за наявною інформацією, російські сили зберігали ракетні комплекси "Іскандер". Про інцидент повідомили моніторингові ресурси, зокрема Telegram-канал "Кримський вітер".

У Криму нещадно підірвали військову частину, де РФ ховала "Іскандери": сенсаційні деталі

Супутникові знімки підтвердили масштабне загоряння поблизу села Міжгір’я. Осередок пожежі знаходився на території колишньої ракетної частини, яку російські військові переобладнали під базу для оперативно-тактичних комплексів. Саме ці системи РФ активно застосовує для ракетних ударів по українських містах.

Зазначається, що цей об’єкт уже неодноразово потрапляв під атаки. Зокрема, 16 квітня безпілотники вражали військову інфраструктуру в районах Міжгір’я та Курортного, що свідчить про систематичний характер ударів по ключових позиціях окупаційних сил.

Окрім цього, повідомлялося про вибухи й на інших стратегічних локаціях на півострові. Жителі Криму чули гучні звуки в районах військових аеродромів "Саки" в Новофедорівці та "Кача", а також поблизу Феодосії. Ці об’єкти відіграють важливу роль у військовій логістиці та авіаційній діяльності російських сил у регіоні.

 У Туапсе після атак зафіксували витік нафти в акваторії — за даними влади, утворилася значна пляма на поверхні води.

20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям без крайньої потреби не залишати домівки. Нафтопродукти вивозять вантажівками, тоді як місцеві жителі скаржаться на погіршення екологічної ситуації та явище, яке вони називають "нафтовими дощами".

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на заяви української сторони щодо можливого постачання до порту Хайфи зерна, яке, за твердженням Києва, могло бути вивезене з тимчасово окупованих територій України.

 



