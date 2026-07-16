У Кремлі злякалися присутності іноземних військ в Україні: озвучено цинічний ультиматум

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва розцінюватиме військовослужбовців країн "Коаліції охочих", які можуть бути розміщені на території України, як законні військові цілі. Вона стверджує, що поява іноземних контингентів стане для Кремля неприйнятним кроком і буде трактуватися як "іноземна інтервенція".

Фото: з відкритих джерел

Таку заяву представниця російського зовнішньополітичного відомства зробила під час спілкування з журналістами. Вона пролунала у відповідь на повідомлення про підготовку до можливого розгортання сил "Коаліції охочих" далеко від лінії фронту, а також проведення спільних військових навчань у Польщі за участю держав-партнерів.

За словами Захарової, Росія виступає категорично проти будь-якої присутності військових контингентів країн коаліції в Україні. Вона заявила, що Москва розцінюватиме такий крок як загрозу власній безпеці та залишає за собою право завдавати ударів по цих силах у разі їхнього розміщення.

"Хотіли б ще раз наголосити, що для нашої країни є неприйнятним перебування в Україні будь-яких військових контингентів так званої "Коаліції охочих". Це фактично означатиме іноземну інтервенцію та призведе до зростання загроз безпеці Росії", – заявила представниця МЗС РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони Михайло Федоров визнав, що одним із найбільших прорахунків під час його роботи на посаді стала недостатня комунікація із суспільством перед запуском першого етапу трансформації української армії. На його думку, саме відсутність широкого обговорення запропонованих змін негативно вплинула на сприйняття реформ. Про це він заявив під час брифінгу.