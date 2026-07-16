В Кремле издали истерику из-за громкого плана союзников по Украхне: озвучен шокирующий ультиматум

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать военнослужащих стран "Коалиции желающих", которые могут быть размещены на территории Украины, как законные военные цели. Она утверждает, что появление иностранных контингентов станет для Кремля неприемлемым шагом и трактуется как "иностранная интервенция".

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Такое заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделала во время общения с журналистами. Она прозвучала в ответ на сообщения о подготовке к возможному развертыванию сил "Коалиции желающих" вдали от линии фронта, а также проведению совместных военных учений в Польше с участием государств-партнеров.

По словам Захаровой, Россия выступает категорически против присутствия военных контингентов стран коалиции в Украине. Она заявила, что Москва будет расценивать такой шаг как угрозу собственной безопасности и оставляет за собой право наносить удары по этим силам в случае их размещения.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что для нашей страны неприемлемо пребывание в Украине каких-либо военных контингентов так называемой "Коалиции желающих". Это фактически будет означать иностранную интервенцию и приведет к росту угроз безопасности России", – заявила представитель МИД РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр обороны Михаил Федоров признал, что одним из самых больших просчетов во время его работы в должности стала недостаточная коммуникация с обществом перед запуском первого этапа трансформации украинской армии. По его мнению, отсутствие широкого обсуждения предложенных изменений негативно повлияло на восприятие реформ. Об этом он заявил во время брифинга.