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У Києва залишився лише цей сценарій восени: озвучено тривожну заяву про план Путіна

Експерт Геннадій Дубов вважає, що найближчими місяцями говорити про повне припинення бойових дій не доводиться, однак шанс на часткові домовленості щодо моря все ще залишається

29 липня 2026, 16:55
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Клименко Елена








Найближчої осені Україна та Росія, найімовірніше, не вийдуть на повне припинення бойових дій. Водночас сторони можуть спробувати домовитися про окремі формати часткового перемир'я, насамперед у Чорному морі. Таку думку висловив військовий експерт Геннадій Дубов. За його словами, нинішня ситуація на фронті не дає підстав очікувати швидкої деескалації. Навпаки, базовим сценарієм на найближчі місяці залишається подальше загострення бойових дій.

У Києва залишився лише цей сценарій восени: озвучено тривожну заяву про план Путіна

Фото: з відкритих джерел

"На сьогоднішній день реалістичний сценарій – це ще більша ескалація. Але єдине, на що варто звертати увагу, – це ініціативи щодо часткових домовленостей: повітряного перемир'я, відновлення переговорів про зерновий коридор або перемир'я на морі", – зазначив Дубов.

Експерт нагадав, що питання безпеки судноплавства та портової інфраструктури залишається важливим не лише для України й Росії, а й для інших держав регіону, зокрема Казахстану, економіка якого також залежить від стабільної роботи морських маршрутів.

За оцінкою Дубова, саме морський напрямок наразі виглядає найбільш перспективним для потенційних переговорів.

"Якщо ми вийдемо на якісь домовленості, то сьогодні Росія, швидше за все, була б готова говорити саме про морське перемир'я, але не про повітряне. Україна, навпаки, дуже зацікавлена в обговоренні припинення повітряних ударів, особливо напередодні зими", – пояснив він.

Водночас експерт не виключає, що навіть у разі досягнення домовленостей у Чорному морі війна не стане менш інтенсивною.

"Найбільш реалістично восени чекати спроб домовитися саме про море. А повітря, на жаль, найімовірніше, залишиться доменом воєнного протистояння", – наголосив Дубов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що візит президента України Володимира Зеленського до США не став проривним, однак приніс важливі результати для подальшої військової та дипломатичної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи підсумки переговорів українського лідера з президентом США Дональдом Трампом та американськими сенаторами.



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