У хід пішли офіцери: розкритий несподіваний план Путіна в Україні

Наразі для російських загарбників пріоритетним залишається Запорізький напрямок. За даними Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, на початку минулого тижня спостерігалося перекидання сил противника на Гуляйпільський відрізок фронту, тоді як наприкінці тижня вантажівки почали рухатися у бік Бердянського спрямування.

Фото: з відкритих джерел

Андрющенко пояснив, що на Бердянському відрізку противник перекидає особовий склад для проходження військової підготовки у навчальних таборах, розташованих у Маріупольсько-Бердянській агломерації, а також у Приморську та Мелітополі. За його словами, до цього району доставляють офіцерів для ротації, які виконують роль інструкторів. Де знаходяться ті, хто займав ці позиції раніше, наразі невідомо.

Крім того, російське командування почало завозити нових контрактників, які мають пройти відповідну підготовку у цих таборах. Андрющенко наголосив, що Бердянський напрямок охоплює не лише місто Бердянськ, а й прилеглі населені пункти, такі як Токмак, Мелітополь та Василівка, наближаючись до лінії фронту. Водночас насичення Гуляйпольського спрямування суттєво сповільнилося.

Експерт прогнозує, що з настанням теплішої погоди російські війська спробують промацати українську оборону, намагаючись знайти слабкі місця для подальшого просування. Зокрема противник орієнтується на район міста Оріхів, рухаючись від Василівки на північ у напрямку Запоріжжя. Такі дії повністю відповідають останнім переміщенням сил, зафіксованих минулого тижня.

Ситуація в районі Гуляйполя, за словами Андрющенка, поступово стабілізується і цей населений пункт відійшов на другий план для російських окупантів. Вони концентрують зусилля саме на Бердянському та прилеглих напрямках, готуючись до потенційних наступальних дій у весняний період.

Портал "Коментарі" вже писав , що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись якнайшвидше примусити Україну до капітуляції. Таку думку висловив в ефірі Radio NV ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та нинішній директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.