У ЄС жорстко звернулися до Путіна через "перемир'я": диктатору озвучили категоричну умову

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна жорстко розкритикував заяви Росії щодо так званого "перемир’я", оголошеного напередодні 9 травня, на тлі погроз ударів по Києву. Свою позицію він виклав у дописі в соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

Дипломат звернув увагу на суперечливість російських дій, підкресливши, що ще нещодавно російські війська завдавали ракетних і дронових ударів по території України, а тепер декларують "режим тиші" для проведення святкових заходів.

За словами Цахкни, Україна натомість пропонує реальне припинення вогню, яке могло б розпочатися негайно і стати першим кроком до деескалації. Він наголосив, що саме зараз Росія має можливість довести, чи справді вона зацікавлена у мирі, чи використовує подібні ініціативи лише як політичний інструмент.

Окремо міністр зазначив, що справжнє перемир’я не може бути вибірковим або прив’язаним до символічних дат. На його думку, будь-які домовленості про припинення вогню повинні супроводжуватися припиненням атак і реальними кроками до зменшення ескалації.

Водночас раніше Росія оголосила про так зване "перемир’я" на 8–9 травня, пов’язане зі святкуванням Дня перемоги у Другій світовій війні. При цьому з боку Москви лунали погрози завдати ударів по Києву у разі будь-яких дій, які вона могла б трактувати як зрив "святкових заходів".

На тлі цих заяв продовжуються бойові дії та обстріли українських міст. Зокрема, повідомлялося про атаки дронів на Бровари, ракетні удари по Полтавщині з численними жертвами та руйнуваннями, а також загибель рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілів. Під ударами опинялися й Харків та Запоріжжя.

"Коментарі" вже писали, що партія Словацька національна партія, яка входить до правлячої коаліції у Словаччині, звернулася з жорсткою вимогою до прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо щодо позиції у питанні євроінтеграції України. Політична сила наполягає, щоб уряд утримався від підтримки вступу України до Європейського Союзу щонайменше до завершення роботи нинішнього складу парламенту.