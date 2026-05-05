Он должен это доказать: в ЕС жестко обратились к Путину из-за "перемирия"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна жестко раскритиковал заявления России по поводу так называемого "перемирия", объявленного накануне 9 мая, на фоне угроз ударов по Киеву. Свою позицию он изложил в сообщении в соцсети X.

Дипломат обратил внимание на противоречивость российских действий, подчеркнув, что еще недавно российские войска наносили ракетные и дроновые удары по территории Украины, а теперь декларируют "режим тишины" для проведения праздничных мероприятий.

По словам Цахкны, Украина предлагает реальное прекращение огня, которое могло бы начаться немедленно и стать первым шагом к деэскалации. Он подчеркнул, что именно сейчас у России есть возможность доказать, действительно ли она заинтересована в мире, или использует подобные инициативы только как политический инструмент.

Отдельно министр отметил, что настоящее перемирие не может быть выборочным или привязанным к символическим датам. По его мнению, любые договоренности о прекращении огня должны сопровождаться прекращением атак и реальными шагами по уменьшению эскалации.

В то же время, ранее Россия объявила о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, связанном с празднованием Дня победы во Второй мировой войне. При этом со стороны Москвы раздавались угрозы нанести удары по Киеву в случае любых действий, которые она могла бы трактовать как срыв "праздничных мер".

На фоне этих заявлений продолжаются боевые действия и обстрелы украинских городов. В частности, сообщалось об атаках дронов на Бровары, ракетных ударах по Полтавщине с многочисленными жертвами и разрушениями, а также гибели спасателей при ликвидации последствий обстрелов. Под ударами оказывались и Харьков и Запорожье.

