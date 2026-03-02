logo_ukra

Тривалий конфлікт в Ірані стане серйозним викликом для України: озвучено тривожний прогноз
НОВИНИ

Тривалий конфлікт в Ірані стане серйозним викликом для України: озвучено тривожний прогноз

Дипломат зазначив, що політичні та економічні зв’язки між Україною та Іраном фактично зведені до нуля

2 березня 2026, 14:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив про можливий дефіцит ракет-перехоплювачів для українських систем протиповітряної оборони у разі затягування конфлікту навколо Ірану. Свою оцінку він озвучив в ефірі "Українського Радіо".

Тривалий конфлікт в Ірані стане серйозним викликом для України: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За словами Клімкіна, якщо порівнювати наявне озброєння у регіоні з критичною потребою України, головною проблемою можуть стати саме ракети-перехоплювачі. Інші види озброєння, що застосовуються у конфлікті на Близькому Сході, не повністю відповідають потребам Києва щодо забезпечення оборонних систем.

"Чи буде у нас виклик з постачанням перехоплювачів? Так, буде, якщо цей конфлікт продовжиться. Якщо він триватиме ще один, два, три дні, то насправді запас на Близькому Сході є. Якщо це триватиме більше, це реальний виклик", — наголосив дипломат. 

Клімкін також звернув увагу на практику використання систем Patriot у регіоні: Ізраїль наразі їх не застосовує, тоді як окремі арабські країни використовують із неоднаковою ефективністю. Водночас український досвід експлуатації цих систем є значним і враховується при оцінці ресурсів та можливостей оборони.

Щодо дипломатичних контактів з Іраном, Клімкін зазначив, що фактичних відносин у повноцінному сенсі немає, а присутність України зведена переважно до консульських функцій — для захисту власних громадян.

"Політичні та економічні контакти фактично обнулені, і жодного символічного значення ця формальна присутність не має", — підкреслив він. 

Нагадаємо, портал  "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не бере участі у мирному процесі між Україною та Росією. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи можливу роль Пекіна у завершенні війни.



