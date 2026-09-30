«Третього варіанту немає»: експерт приголомив правдою про ультиматум ЄС Зеленському



















Україна стикається з дедалі більшою увагою європейських партнерів до питань боротьби з корупцією, верховенства права та дотримання демократичних принципів. На цьому тлі подальша міжнародна підтримка Києва може залежати не лише від ситуації на фронті, а й від внутрішніх реформ. Про це заявив політичний експерт Борислав Береза.

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За його словами, у Парламентській асамблеї Ради Європи демонструють готовність і надалі підтримувати Україну, однак водночас очікують від Києва конкретних дій у боротьбі з корупцією.

"Сьогодні будуть вимагати від України боротися з корупцією. Якщо Україна не буде боротися, Україні просто будуть призупиняти допомогу", — заявив Береза.

Експерт зазначив, що європейські політики стикаються із запитаннями власних виборців щодо доцільності допомоги Україні. На його думку, корупційні скандали створюють додаткові аргументи для тих політичних сил у Європі, які виступають проти подальшої підтримки Києва.

Береза наголосив, що боротьба з корупцією для України має не лише внутрішнє, а й зовнішньополітичне значення. Водночас його оцінки щодо дій української влади є його власною позицією.

"Сьогодні кожен європейський політик, який піднімає питання України на виборах або на зустрічах із виборцями, стикається з проблемою: як допомагати цій країні, коли там говорять про корупцію?" — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія перейшла до нової інтенсивної фази повітряної кампанії проти України. Під прицілом опиняються великі міста, енергетика, транспортна та логістична інфраструктура. Водночас Кремль намагається наростити чисельність своїх військ для продовження наступальних дій.