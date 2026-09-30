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Залишився лише один спосіб змусити Путіна рахуватися з Україною: військовий озвучив різкий ультиматум

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чого Кремль прагне досягти новою хвилею ударів і як Україна може їй протидіяти

30 вересня 2026, 09:35
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Клименко Елена








Росія перейшла до нової інтенсивної фази повітряної кампанії проти України. Під прицілом опиняються великі міста, енергетика, транспортна та логістична інфраструктура. Водночас Кремль намагається наростити чисельність своїх військ для продовження наступальних дій. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Залишився лише один спосіб змусити Путіна рахуватися з Україною: військовий озвучив різкий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські атаки мають комплексний характер. Москва прагне не лише завдавати військових втрат, а й створювати для населення великих міст проблеми з базовими умовами життя. Окремий напрямок — підготовка ударів по енергетичних об'єктах напередодні опалювального сезону.

"Росія проводить максимально терористичні атаки. Вони спрямовані на те, щоб позбавляти мешканців великих міст нормальних звичних умов для існування. Це удари по складах, логістиці, транспортному забезпеченню, залізничній інфраструктурі, енергетиці, водопостачанню та тепловій генерації", — пояснив Мусієнко. 

Експерт також звернув увагу на активне використання Росією реактивних безпілотників. За його словами, значна частина таких апаратів спрямовується саме на Київ та область. У відповідь Україна має нарощувати власні далекобійні засоби, здатні створювати навантаження на російську ППО. 

"Скільки б у нас систем протиповітряної оборони не було, ми все одно будемо пропускати, тому що постійні запуски та атаки не дозволять знищувати все на 100%. Тому, переносячи бойові дії на територію Росії та перенасичуючи її повітряний простір, ми зможемо суттєво змінити ситуацію", — зазначив військовий експерт. 

Паралельно Москва збільшує чисельність своїх Збройних сил. Мусієнко пов'язує це з великими втратами російської армії та необхідністю підтримувати наступальні можливості. 

За його словами, Росія продовжує кампанію із залучення нових військовослужбовців, використовуючи фінансові стимули та адміністративний тиск. Водночас експерт вважає, що навіть збільшення чисельності армії не гарантує Кремлю швидкого досягнення заявлених цілей на фронті.

"Росія намагається зараз пришвидшувати процеси набору до лав свого війська. Ворог несе великі втрати, але при цьому не досягає поставлених цілей на фронті. Тому перед ним стоїть додаткова задача — поповнювати сили для продовження активних наступальних дій", — підсумував Мусієнко. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що постійні російські удари по Києву мають кілька цілей, однак говорити про неминучу підготовку нового сухопутного наступу на столицю наразі передчасно.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sGQYQaX413w
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