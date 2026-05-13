Трамп вирішив начхати на знищення РФ американського бізнесу в Україні: вражаючі деталі

Російські війська розгорнули системну кампанію ударів по об’єктах американського бізнесу на території України, цілеспрямовано вражаючи виробничі потужності та логістичні центри великих міжнародних корпорацій. Як повідомляє The New York Times, під атаками опинилися підприємства Coca-Cola, Cargill, Boeing, Mondelez та інших компаній США, що працюють в Україні. Водночас реакція адміністрації Дональда Трампа, за даними видання, залишається стриманою та фактично обмежується дипломатичними заявами без реальних кроків.

Журналісти зазначають, що з літа минулого року, а особливо з початку 2026-го, удари набули чітко вираженого системного характеру. Росія дедалі рідше діє випадково — натомість дедалі частіше обирає конкретні економічні цілі, пов’язані з американськими інвестиціями.

Одним із найбільш показових епізодів став масований наліт дронів на зерновий термінал компанії Cargill на півдні України. За даними NYT, за три хвилини об’єкт було атаковано сімома безпілотниками-камікадзе. Очевидці описували подію як шокову: атака відбувалася швидко та прицільно, майже без пауз між ударами.

Окрім цього, під обстрілами опинялися й інші активи: завод Flex у Мукачеві, офіс Boeing у Києві, виробничі потужності Mondelez, підприємства Philip Morris, а також завод Coca-Cola під Києвом, який зазнавав ударів неодноразово. Частина атак, за даними журналістів, припадала навіть на енергетичну інфраструктуру підприємств.

Попри масштабність руйнувань, багато компаній утримуються від публічного розголосу деталей атак, побоюючись негативного впливу на інвесторів та страхові ринки.

У матеріалі також наголошується на різкій критиці з боку дипломатів і політиків щодо реакції Вашингтона. Представники адміністрації США, за даними NYT, не засудили жодного з ударів, обмежуючись загальними формулюваннями про "занепокоєння". Це викликає дискусії про непослідовність підходів, адже США водночас закликають Україну уникати ударів по об’єктах із американською участю в інших регіонах.

Окремі американські політики, зокрема сенаторка-демократка Джин Шахін, заявляють, що удари виглядають навмисними, а відсутність жорсткої реакції адміністрації викликає занепокоєння як у бізнес-середовищі, так і серед союзників США.

