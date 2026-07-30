Трамп вимагає терміново закінчити війну в Україні: чому ультиматум президента США викликає справжній шок

Після зустрічі із Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою, у якій наголосив на необхідності терміново закінчити війну в Україні. При цьому американський лідер вкотре похвалився хорошими стосунками зі своїми українським і російським колегами, підкресливши, що зупинка бойових дій може бути максимально простою. Чи можна стверджувати, що Вашингтон має якийсь новий задум, який би поклав край кровопролитним атакам в Україні, чи це просто черговий заклик? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, Дональд Трамп зробив цю заяву як президент США, для якого завершення війни є одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів. Його слова навряд чи означають заклик до поступок з боку України. Швидше, Вашингтон очікує, що Київ не лише продовжить успішну оборону, а й запропонує зрозумілу стратегію, як військові здобутки можна використати для досягнення політичного результату.

Водночас ця заява пролунала після позитивної зустрічі із Володимиром Зеленським, тому її складно розцінювати як тиск на Україну. Радше це сигнал, що США готові й надалі підтримувати Київ, але очікують ефективного використання цієї допомоги для наближення справедливого миру. Одночасно Трамп демонструє американському суспільству, що підтримка України має конкретну мету — не затягування війни, а її завершення на прийнятних умовах.

Чат-бот Gemini вважає, що заява Дональда Трампа про те, що Україна та її президент мають якнайшвидше завершити війну, радше свідчить не про зміну політики Вашингтона, а про прагнення американського лідера посилити дипломатичний тиск на обидві сторони конфлікту. Позиціонуючи себе як політика, здатного вести діалог і з Києвом, і з Москвою, Трамп намагається закріпити за собою образ прагматичного посередника, а не безумовного союзника України.

Для Києва така риторика стала чітким сигналом, що поряд із військовою стійкістю дедалі більшого значення набуває дипломатична активність. США, найімовірніше, й надалі підтримуватимуть Україну, зокрема через розвиток спільних оборонних проєктів та посилення військово-технічної співпраці. Однак ця допомога вже не виглядатиме безумовною. Саме тому українській владі важливо не лише утримувати позиції на полі бою, а й активно формувати власний порядок денний щодо майбутніх переговорів, щоб не дозволити іншим визначати умови можливого миру без участі України.

За версією чат-боту Copilot, заява Дональда Трампа про те, що Україна та її президент мають якнайшвидше завершити війну, радше свідчить не про зміну політики Вашингтона, а про прагнення посилити дипломатичний тиск на сторони конфлікту. Трамп намагається закріпити за собою образ прагматичного посередника, який здатен вести діалог і з Києвом, і з Москвою. Для американського суспільства це сигнал про бажання адміністрації наблизити завершення дорогого й затяжного конфлікту, а для міжнародних партнерів — нагадування, що підтримка залежатиме від готовності шукати дипломатичні рішення.

Для Києва така риторика стала сигналом, що поряд із військовою стійкістю дедалі більшого значення набуває дипломатична активність. США, ймовірно, й надалі підтримуватимуть Україну, але ця допомога вже не виглядатиме безумовною. Тому українській владі важливо не лише утримувати позиції на полі бою, а й активно формувати власний порядок денний щодо майбутніх переговорів, щоб не дозволити іншим визначати умови миру без участі України.

Загалом, усі три версії ШІ вважають, що заяву Дональда Трампа не варто сприймати як ультиматум Зеленському. Швидше, це нагадування, що військова допомога Заходу має працювати на досягнення політичного результату. Для Києва головний сигнал полягає в іншому: США залишаються готовими підтримувати Україну, але дедалі більше очікують не лише успішної оборони, а й чіткої стратегії завершення війни. Водночас остаточна можливість припинення бойових дій, як і раніше, значною мірою залежить від готовності Кремля змінити свою позицію.

"Коментарі" вже писали, що Польща може найближчим часом ухвалити рішення про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Дональд Туск після інциденту з російською ракетою, яка порушила польський повітряний простір.