Трамп раптово завдав жорсткого удару Путіну: на Заході заявили про велику перемогу Зеленського

Поведінка президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО в Анкарі стала однією з найбільш обговорюваних тем після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначає Bild, цього разу глава Білого дому не став критикувати українські удари по військових об'єктах у глибині російської території, що багато експертів розцінили як зміну американської риторики.

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Під час спілкування із Зеленським Трамп припустив, що посилення тиску на Росію може наблизити завершення війни. Крім того, він із гумором відреагував на слова українського президента про те, що той не збирається відвідувати Москву через постійну загрозу ударів українських безпілотників.

Німецький військовий експерт Ніко Ланге вважає, що така реакція Трампа свідчить про помітну зміну його ставлення до української стратегії.

"З розмови стало ясно, що США справді допомагають принаймні в деяких ударах, які Україна завдає вглиб Росії. Наприклад, надаючи інформацію про позиції російських систем ППО", – зазначив Ланге.

На думку експерта, Зеленському вдалося показати американському президенту, що Україна здатна діяти активно та нав'язувати власну ініціативу. Саме такий стиль, вважає аналітик, традиційно викликає симпатію у Трампа.

Ланге також звернув увагу на українську тактику посилення тиску на Кремль через удари по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі РФ.

"Зеленський вже кілька тижнів розробляє своєрідний план. Цей план полягає в тому, щоб чинити на Путіна сильний тиск, почавши атакувати вглиб Росії енергетичну систему, збройові заводи та логістику", – пояснив він.

Водночас експерт не очікує швидкого досягнення всеосяжної мирної угоди.

"Путін ніколи не вестиме переговори щодо великої мирної угоди. Але секторальне припинення вогню, тобто дуже обмежене перемир'я, – можливо", – підсумував Ланге.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз переглянув початковий проєкт нових візових обмежень для громадян Росії після зауважень Франції та Італії. Замість повної заборони для всіх, хто має стосунок до російської армії, нові правила стосуватимуться лише військовослужбовців і ветеранів, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України після початку повномасштабного вторгнення.