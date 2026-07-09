Трамп внезапно нанес жесткий удар Путину: какой шаг Зеленского стал переворотом

Поведение президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре стало одной из самых обсуждаемых тем после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает Bild, на этот раз глава Белого дома не стал критиковать украинские удары по военным объектам в глубине российской территории, многие эксперты расценили как смену американской риторики.

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Во время общения с Зеленским Трамп предположил, что усиление давления на Россию может приблизить к завершению войны. Кроме того, он с юмором отреагировал на слова украинского президента о том, что тот не собирается посещать Москву из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.

Немецкий военный эксперт Нико Ланге считает, что такая реакция Трампа свидетельствует о заметном изменении его отношения к украинской стратегии.

"Из разговора стало ясно, что США действительно помогают по крайней мере в некоторых ударах, которые Украина наносит в глубь России. Например, предоставляя информацию о позициях российских систем ПВО", – отметил Ланге.

По мнению эксперта, Зеленскому удалось показать американскому президенту, что Украина способна активно действовать и навязывать собственную инициативу. Именно такой стиль, считает аналитик, традиционно вызывает симпатию у Трампа.

Ланге также обратил внимание на украинскую тактику усиления давления на Кремль из-за ударов по военной, энергетической и логистической инфраструктуре РФ.

"Зеленский уже несколько недель разрабатывает своеобразный план. Этот план состоит в том, чтобы оказывать на Путина сильное давление, начав атаковать вглубь России энергетическую систему, оружейные заводы и логистику", – пояснил он.

В то же время эксперт не ожидает быстрого достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

"Путин никогда не будет вести переговоры по мирному соглашению. Но секторальное прекращение огня, то есть очень ограниченное перемирие, — возможно", — подытожил Ланге.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз пересмотрел первоначальный проект новых визовых ограничений для граждан России после замечаний Франции и Италии. Вместо полного запрета для всех, кто имеет отношение к российской армии, новые правила будут касаться только военнослужащих и ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины после начала полномасштабного вторжения.