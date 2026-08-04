Трамп може позбавити Путіна найгіршого сценарію: експерт попередив про страшну загрозу для України

Новий санкційний пакет США проти Росії, який активно обговорюють у Вашингтоні, навряд чи стане тим "пекельним ударом", на який сьогодні розраховує Україна та її союзники. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи запровадження нових американських обмежень. За словами експерта, ймовірність ухвалення законопроєкту є досить високою, однак це ще не означає, що він буде застосований у максимальному обсязі.

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"Я майже впевнений, що пакет санкцій ухвалять. Але так само вважаю, що повністю його можуть і не запустити", – зазначив Саакян.

Політолог пояснив, що ключове слово залишається за президентом США Дональдом Трампом, який, на його переконання, намагатиметься максимально довго використовувати санкції як інструмент політичного тиску та переговорів із Кремлем.

"Трамп до останнього намагатиметься не вводити весь пакет. Він ще неодноразово спробує домовитися з Путіним і використовуватиме санкції як карту для торгу", – наголосив експерт.

Водночас Саакян не виключає, що обмеження можуть бути запроваджені лише частково, а їхній ефект виявиться радше символічним, ніж руйнівним для російської економіки.

Політолог також прокоментував можливість поглиблення співпраці між Україною та США у сфері протидії Ірану. На його думку, Київ не повинен брати на себе додаткові ризики без конкретних зустрічних кроків Вашингтона.

"Будь-яка допомога Сполученим Штатам має відбуватися лише після того, як Україна отримає необхідну підтримку – ракети до Patriot, розвиток спільного виробництва та жорсткіші санкції проти Росії. Інакше це буде невигідна угода", – підкреслив Саакян.

На переконання експерта, нинішня політика США щодо Росії ще може змінитися, однак поки що Києву варто виходити з прагматичного сценарію і розраховувати насамперед на конкретні рішення, а не на гучні політичні заяви.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може найближчими місяцями активізувати удари не лише по енергетичній, а й по водній інфраструктурі України, намагаючись створити масштабну гуманітарну кризу напередодні зими. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі нові сценарії російських атак.