Трамп оставит себе пространство для торга с Путиным: эксперт ошеломил инсайдм об угрозе для Украины

Новый санкционный пакет США против России, активно обсуждаемый в Вашингтоне, вряд ли станет тем "адским ударом", на который сегодня рассчитывает Украина и ее союзники. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя перспективы введения новых американских ограничений. По словам эксперта, вероятность принятия законопроекта достаточно высока, однако это еще не означает, что он будет применен в максимальном объеме.

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"Я почти уверен, что пакет санкций будет принят. Но так же считаю, что полностью его могут и не запустить", — отметил Саакян.

Политолог пояснил, что ключевое слово остается за президентом США Дональдом Трампом, который, по его убеждению, постарается максимально долго использовать санкции как инструмент политического давления и переговоров с Кремлем.

"Трамп до последнего будет пытаться не вводить весь пакет. Он еще не раз попытается договориться с Путиным и будет использовать санкции как карту для торга", — подчеркнул эксперт.

В то же время Саакян не исключает, что ограничения могут быть введены частично, а их эффект окажется скорее символическим, чем разрушительным для российской экономики.

Политолог также прокомментировал возможность углубления сотрудничества между Украиной и США в области противодействия Ирану. По его мнению, Киев не должен принимать дополнительные риски без конкретных встречных шагов Вашингтона.

"Любая помощь Соединенным Штатам должна происходить только после того, как Украина получит необходимую поддержку — ракеты до Patriot, развитие совместного производства и более жесткие санкции против России. Иначе это будет невыгодное соглашение", — подчеркнул Саакян.

По убеждению эксперта, нынешняя политика США в отношении России еще может измениться, однако пока Киеву следует исходить из прагматичного сценария и рассчитывать, прежде всего, на конкретные решения, а не на громкие политические заявления.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может в ближайшие месяцы активизировать удары не только по энергетической, но и по водной инфраструктуре Украины, пытаясь создать масштабный гуманитарный кризис в преддверии зимы. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных новых сценариях российских атак.