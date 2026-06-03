Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що українські Сили оборони поступово формують умови, за яких можуть розпочатися більш вигідні переговори. На його думку, міжнародна спільнота дедалі чіткіше бачить: Росія не здатна досягти стратегічної перемоги на полі бою, а отже її позиції слабшають.

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Він нагадав про колишні заяви президента США Дональда Трампа, який припускав, що Україна не має достатніх "козирів", а Росія нібито здатна швидко окупувати Донецьку область. Однак, як зазначив Білецький, реальність істотно змінилася: минув рік, і тепер, на його думку, саме у Трампа з’являються аргументи, щоб тиснути на РФ із вимогою сідати за стіл переговорів на основі фактичної ситуації на фронті, поки вона не погіршилася для Москви.

Військовий наголосив, що нинішня динаміка бойових дій свідчить про виснаження російських сил. У травні 2026 року темпи просування армії РФ були найнижчими за останні роки — окупаційні війська змогли захопити лише близько 10 квадратних кілометрів територій. Окремо він відзначив дефіцит особового складу в російській армії: тактика масових "м’ясних штурмів", яка ще недавно була типовою, тепер майже не застосовується навіть на найбільш напружених ділянках фронту.

За словами Білецького, підрозділи Третього армійського корпусу забезпечують глибокий вогневий контроль над логістичними маршрутами противника на Луганщині та в районі Східної Слобожанщини. Українські безпілотні системи здатні уражати цілі на дистанціях понад 200 кілометрів, що суттєво ускладнює постачання російських військ.

Він також підкреслив, що Росія не здатна повністю захопити ані Донецьку, ані Луганську області, оскільки українські підрозділи, зокрема Третя штурмова бригада, продовжують утримувати низку населених пунктів, а контроль над ними за останні роки навіть розширився.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив думку, що після завершення війни в Україні Європа частково відновить імпорт енергоресурсів із Росії, а також поступово перегляне чинні санкційні обмеження проти Кремля.