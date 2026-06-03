Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий, считает, что украинские Силы обороны постепенно формируют условия, при которых могут начаться более выгодные переговоры. По его мнению, международное сообщество все отчетливее видит: Россия не способна достичь стратегической победы на поле боя, а значит, ее позиции ослабевают.

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Он напомнил о прежних заявлениях президента США Дональда Трампа, который предполагал, что у Украины нет достаточных "козырей", а Россия якобы способна быстро оккупировать Донецкую область. Однако, как отметил Билецкий, реальность существенно изменилась: прошел год, и теперь, по его мнению, именно у Трампа появляются аргументы, чтобы давить на РФ с требованием садиться за стол переговоров на основе фактической ситуации на фронте, пока она не ухудшилась для Москвы.

Военный отметил, что нынешняя динамика боевых действий свидетельствует об истощении российских сил. В мае 2026 года темпы продвижения армии РФ были самыми низкими за последние годы — оккупационные войска смогли захватить около 10 квадратных километров территорий. Отдельно он отметил дефицит личного состава в российской армии: тактика массовых "мясных штурмов", еще недавно типичная, теперь почти не применяется даже на наиболее напряженных участках фронта.

По словам Белецкого, подразделения Третьего армейского корпуса обеспечивают глубокий огневой контроль над логистическими маршрутами противника в Луганской области и в районе Восточной Слобожанщины. Украинские беспилотные системы способны поражать цели на дистанциях более 200 километров, что существенно усложняет поставки российских войск.

Он также подчеркнул, что Россия не способна полностью захватить ни Донецкую, ни Луганскую области, поскольку украинские подразделения, в частности, Третья штурмовая бригада, продолжают удерживать ряд населенных пунктов, а контроль над ними за последние годы даже расширился.

Портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал мнение, что после завершения войны в Украину Европа частично возобновит импорт энергоресурсов из России, а также постепенно пересмотрит действующие санкционные ограничения.