Тепер Путіну буде несолодко: розкрито несподіваний ефект операції США з Мадуро для України

Операція Сполучених Штатів у Венесуелі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро та його дружину, суттєво посилила переговорні позиції президента США Дональда Трампа у діалозі з Кремлем. Цей крок, на думку експертів, надав Вашингтону щонайменше три серйозні важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна. Наскільки це наблизить завершення війни проти України — питання відкрите, однак зміни у міжнародній конфігурації вже помітні. Таку оцінку висловив журналіст-міжнародник і політичний оглядач Іван Яковина у своєму YouTube-блозі. За його словами, після подій у Венесуелі російський лідер опинився у значно слабшій позиції у відносинах зі США, і це не може не мати наслідків.

Яковина зазначає, що у Трампа з’явився дієвий інструмент для торгу, який потенційно може бути використаний як для наближення миру в Україні, так і для досягнення інших стратегічних цілей. Журналіст нагадує, що Путін традиційно демонструє особливе ставлення до авторитарних союзників і часто намагається їх підтримувати, розглядаючи це як інвестицію у власне майбутнє.

Саме тому, вважає Яковина, Трамп може запропонувати Кремлю обмін: доля Мадуро та його оточення в обмін на конкретні поступки — припинення бойових дій, звільнення Запорізької АЕС або інші кроки. Відмова від такої пропозиції також матиме наслідки.

Як пояснює журналіст, у разі негативної відповіді США можуть змінити свою позицію щодо постачання озброєння Україні з Венесуели:

"Ну добре, тоді в цьому випадку ми не заважатимемо новій владі Венесуели постачати в Україну ту зброю, яку ви з Медведєвим подарували Мадуро та Чавесу".

Окрім цього, Яковина звертає увагу і на енергетичний фактор.

"Грандіозний успіх американської операції у Венесуелі та план відновлення цієї країни дають Трампу в руки ще один дуже серйозний козир на переговорах із Росією. Цей козир називається нафтою".

Він підсумовує, що після арешту Мадуро тональність спілкування між Вашингтоном і Москвою помітно змінилася:

"У Трампа зараз з'явилося відразу кілька найсерйозніших потужних важелів тиску на Кремль".

