Трамп теперь точно накажет Путина: названы три шокирующих аргумента в пользу Украины

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро и его жена, существенно усилила переговорные позиции президента США Дональда Трампа в диалоге с Кремлем. Этот шаг, по мнению экспертов, оказал Вашингтону по меньшей мере три серьезных рычага влияния на президента РФ Владимира Путина. Насколько это приблизит завершение войны против Украины, вопрос открыт, однако изменения в международной конфигурации уже заметны. Такую оценку высказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина в своем YouTube-блоге. По его словам, после событий в Венесуэле российский лидер оказался в гораздо более слабой позиции в отношениях с США, и это не может не иметь последствий.

Фото: из открытых источников

Яковина отмечает, что у Трампа появился действенный инструмент для торга, который может быть использован как для приближения мира в Украине, так и для достижения других стратегических целей. Журналист напоминает, что Путин традиционно демонстрирует особое отношение к авторитарным союзникам и часто пытается их поддерживать, рассматривая это как инвестицию в будущее.

Именно поэтому, считает Яковина, Трамп может предложить Кремлю обмен: судьба Мадуро и его свита в обмен на конкретные уступки — прекращение боевых действий, освобождение Запорожской АЭС или другие шаги. Отказ от такого предложения будет иметь последствия.

Как объясняет журналист, в случае негативного ответа США могут изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине из Венесуэлы:

"Ну хорошо, тогда в этом случае мы не будем мешать новой власти Венесуэлы поставлять в Украину то оружие, которое вы с Медведевым подарили Мадуро и Чавесу".

Кроме того, Яковина обращает внимание и на энергетический фактор.

"Грандиозный успех американской операции в Венесуэле и план восстановления этой страны дают Трампу в руки еще один очень серьезный козырь на переговорах с Россией. Этот козырь называется нефтью".

Он заключает, что после ареста Мадуро тональность общения между Вашингтоном и Москвой заметно изменилась:

"У Трампа сейчас появилось сразу несколько самых серьезных мощных рычагов давления на Кремль".

