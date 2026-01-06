logo

BTC/USD

93784

ETH/USD

3236.68

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп теперь точно накажет Путина: названы три шокирующих аргумента в пользу Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп теперь точно накажет Путина: названы три шокирующих аргумента в пользу Украины

События в Венесуэле существенно повлияют на отношения между США и Россией

6 января 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро и его жена, существенно усилила переговорные позиции президента США Дональда Трампа в диалоге с Кремлем. Этот шаг, по мнению экспертов, оказал Вашингтону по меньшей мере три серьезных рычага влияния на президента РФ Владимира Путина. Насколько это приблизит завершение войны против Украины, вопрос открыт, однако изменения в международной конфигурации уже заметны. Такую оценку высказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина в своем YouTube-блоге. По его словам, после событий в Венесуэле российский лидер оказался в гораздо более слабой позиции в отношениях с США, и это не может не иметь последствий.

Трамп теперь точно накажет Путина: названы три шокирующих аргумента в пользу Украины

Фото: из открытых источников

Яковина отмечает, что у Трампа появился действенный инструмент для торга, который может быть использован как для приближения мира в Украине, так и для достижения других стратегических целей. Журналист напоминает, что Путин традиционно демонстрирует особое отношение к авторитарным союзникам и часто пытается их поддерживать, рассматривая это как инвестицию в будущее.

Именно поэтому, считает Яковина, Трамп может предложить Кремлю обмен: судьба Мадуро и его свита в обмен на конкретные уступки — прекращение боевых действий, освобождение Запорожской АЭС или другие шаги. Отказ от такого предложения будет иметь последствия.

Как объясняет журналист, в случае негативного ответа США могут изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине из Венесуэлы:

"Ну хорошо, тогда в этом случае мы не будем мешать новой власти Венесуэлы поставлять в Украину то оружие, которое вы с Медведевым подарили Мадуро и Чавесу".

Кроме того, Яковина обращает внимание и на энергетический фактор.

"Грандиозный успех американской операции в Венесуэле и план восстановления этой страны дают Трампу в руки еще один очень серьезный козырь на переговорах с Россией. Этот козырь называется нефтью".

Он заключает, что после ареста Мадуро тональность общения между Вашингтоном и Москвой заметно изменилась:

"У Трампа сейчас появилось сразу несколько самых серьезных мощных рычагов давления на Кремль".

Портал "Комментарии" уже писал , что спецпредставитель президента РФ по переговорам по войне против Украины Кирилл Дмитриев иронически отреагировал на позицию Европейского Союза в связи с громкими заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости