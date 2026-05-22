Таки дотиснули: яку важливу зброю Україна отримає від США

США схвалили продаж Україні обладнання для ракетного комплексу Hawk

22 травня 2026, 08:41
Кравцев Сергей

Держдепартамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk та пов’язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям на суму 108,1 млн доларів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Системи Hawk. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про обладнання для обслуговування та підтримки роботи ракетної системи Hawk. Деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають.

"Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі. Продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам", — зазначили на сайті Держдепу США.

Варто зауважити, система Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО.

Ще раніше у НАТО запевнили, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва. Про це заявив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

"Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається, включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують", — зазначив Гринкевич.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше ламає звичну систему американської дипломатії, змушуючи союзників Вашингтона шукати неформальні способи комунікації з Білим домом. Про це йдеться у великому матеріалі Reuters, присвяченому змінам до зовнішньої політики США після повернення Трампа до влади.



Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-approves-potential-1081-million-sale-missile-system-equipment-ukraine-2026-05-22/
