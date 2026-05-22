Таки дотиснули: яку важливу зброю Україна отримає від США

Кравцев Сергей
Держдепартамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk та пов’язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям на суму 108,1 млн доларів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".
Системи Hawk. Фото: із відкритих джерел
Йдеться про обладнання для обслуговування та підтримки роботи ракетної системи Hawk. Деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають.
Варто зауважити, система Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО.
Ще раніше у НАТО запевнили, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва. Про це заявив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.
