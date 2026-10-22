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"Створить страшну ілюзію безпеки": Україну попередили про найбільший удар США

Політолог Євген Магда вважає, що гарантії, наближені до п’ятої статті НАТО, можуть створити хибне відчуття безпеки без чітких механізмів реагування

22 жовтня 2026, 14:10
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Клименко Елена

Україні не варто розраховувати, що Сполучені Штати за будь-яких обставин прийдуть на допомогу, навіть якщо Київ отримає гарантії безпеки, наближені до п’ятої статті Вашингтонського договору. Політичні рішення Вашингтону можуть змінюватися, а обіцянки партнерів не завжди означають готовність безпосередньо втручатися у війну. Про це заявив політолог Євген Магда.

"Створить страшну ілюзію безпеки": Україну попередили про найбільший удар США

США і Україна. Фото: з відкритих джерел

Експерт прокоментував повідомлення про можливість надання Україні гарантій, подібних до механізму колективної оборони НАТО. На його думку, такі домовленості можуть створити хибне відчуття захищеності, якщо не будуть підкріплені конкретними зобов’язаннями та зрозумілим механізмом реагування на нову агресію Росії.

Магда звернув увагу, що Сполучені Штати переглядають свої безпекові пріоритети, зокрема зосереджуються на конкуренції з Китаєм в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, позиція американської адміністрації залежить від президента, тому нинішні обіцянки не обов’язково гарантують таку саму політику в майбутньому.

"Обіцянка допомоги в форматі п’ятої статті чи практично п’ятої статті — це дуже небезпечна річ. Це ефект геополітичного плацебо, яке може заколисати, яке може створити ілюзію безпеки", — наголосив політолог. 

Політолог також закликав українську владу відвертіше спілкуватися із суспільством щодо переговорів і можливих мирних домовленостей. За його словами, громадяни не повинні дізнаватися про ключові деталі лише з повідомлень західних медіа.

"Ми маємо покладатися насамперед на себе і вести діалог зі своїми громадянами, а не думати, що нам прилетить американська кавалерія і всіх врятує. Цей світ, де американська кавалерія врятує, щонайменше поставлений на паузу", — заявив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продемонструвати власний вплив на світову політику.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NsMre0qnUEc&t=3s
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