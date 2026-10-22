Обещание США после войны станет величайшей катастрофой для Украины: эксперт шокировал заявлением

Украине не стоит рассчитывать, что Соединенные Штаты при любых обстоятельствах придут на помощь, даже если Киев получит гарантии безопасности, приближенные к пятой статье Вашингтонского договора. Политические решения Вашингтона могут меняться, а обещания партнеров не всегда означают готовность напрямую вмешиваться в войну. Об этом заявил политолог Евгений Магда.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Эксперт прокомментировал сообщение о возможности предоставления Украине гарантий, подобных механизму коллективной обороны НАТО. По его мнению, такие договоренности могут создать ложное чувство защищенности, если не будут подкреплены конкретными обязательствами и понятным механизмом реагирования на новую агрессию России.

Магда обратил внимание, что Соединенные Штаты пересматривают свои приоритеты безопасности, в частности сосредотачиваются на конкуренции с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, позиция американской администрации зависит от президента, поэтому нынешние обещания не обязательно гарантируют такую же политику в будущем.

"Обещание помощи в формате пятой статьи или практически пятой статьи — это очень опасная вещь. Это эффект геополитического плацебо, которое может укачать, которое может создать иллюзию безопасности", — подчеркнул политолог.

Политолог также призвал украинские власти откровеннее общаться с обществом по поводу переговоров и возможных мирных договоренностей. По его словам, граждане не должны узнавать ключевые детали только из сообщений западных медиа.

"Мы должны полагаться, прежде всего, на себя и вести диалог со своими гражданами, а не думать, что нам прилетит американская кавалерия и всех спасет. Этот мир, где американская кавалерия спасет, по меньшей мере, поставлен на паузу", — заявил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы продемонстрировать собственное влияние на мировую политику.