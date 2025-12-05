Союзники вже змирилися з поразкою України: на Заході попередили про страшну жертву

У європейських партнерів України дедалі більше формується переконання, що для завершення війни Києву, ймовірно, доведеться піти на суттєві територіальні компроміси. За інформацією El País, у Брюсселі цю тему публічно не озвучують, однак неформально теза про можливу "поступку земель" поступово сприймається як "менше зло" в умовах виснажливої війни.

Видання зазначає, що під час зустрічі представників секторів безпеки Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії з головою української переговорної групи Рустемом Умеровим, яка відбулася в середу в Брюсселі, сторони обговорили бачення можливого мирного врегулювання. Попри загалом конструктивний характер дискусії, проявилися суттєві відмінності між позиціями союзників щодо територій, яких вимагає Росія.

За словами журналістів, деякі європейські чиновники натякнули, що мирна угода нібито неможлива без врахування частини російських вимог. Умеров у відповідь наголошував на тому, що такі пропозиції є надзвичайно складними для України — як через очевидні політичні, емоційні та безпекові наслідки, так і через те, що ці території юридично закріплені в Конституції.

El País також підкреслює, що Європейський Союз фактично сам несе основний тягар підтримки України і розуміє, що йому ж доведеться фінансувати її післявоєнне відновлення. У цьому контексті серед частини європейських еліт формується аргумент, що Україна "вже здобула перемогу", адже Росії не вдалося ані захопити державу, ані нав’язати маріонетковий режим.

Попри це, ідея територіальних поступок зустрічає жорсткий опір у Польщі та балтійських країнах, які бачать у таких сценаріях пряму загрозу власній безпеці та потенційний прецедент для майбутньої агресії.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз заявив про готовність і надалі підтримувати Україну фінансово, аби забезпечити її обороноздатність та стабільність економіки у найближчі роки. Водночас усередині ЄС немає єдності щодо механізмів такої допомоги — дискусії тривають, пише The Telegraph.