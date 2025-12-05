Поражение Украины в войне только на руку партнерам: шокирующий прогноз

У европейских партнеров Украины все больше убеждается, что для завершения войны Киеву, вероятно, придется пойти на существенные территориальные компромиссы. По информации El País, в Брюсселе эту тему публично не озвучивают, однако неформально тезис о возможной "уступке земель" постепенно воспринимается как "меньшее зло" в условиях изнурительной войны.

В ходе встречи представителей секторов безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым, которая состоялась в среду в Брюсселе, стороны обсудили видение возможного мирного урегулирования. Несмотря на конструктивный характер дискуссии, проявились существенные различия между позициями союзников относительно территорий, которых требует Россия.

По словам журналистов, некоторые европейские чиновники намекнули, что мирное соглашение якобы невозможно без учета части российских требований. Умеров в ответ отмечал, что такие предложения чрезвычайно сложны для Украины — как из-за очевидных политических, эмоциональных и безопасных последствий, так и из-за того, что эти территории юридически закреплены в Конституции.

El País также подчеркивает, что Европейский Союз фактически сам несет основное бремя поддержки Украины и понимает, что ему придется финансировать ее послевоенное восстановление. В этом контексте среди части европейских элит формируется аргумент, что Украина "уже одержала победу", ведь России не удалось ни захватить государство, ни навязать марионеточный режим.

Идея территориальных уступок встречает жесткое сопротивление в Польше и балтийских странах, которые видят в таких сценариях прямую угрозу собственной безопасности и потенциальный прецедент для будущей агрессии.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз заявил о готовности и дальше поддерживать Украину финансово, чтобы обеспечить ее обороноспособность и стабильность экономики в ближайшие годы. В то же время, внутри ЕС нет единства относительно механизмов такой помощи — дискуссии продолжаются, пишет The Telegraph.