Союзник Києва несподівано Україну у важливій обіцянці: названо несподівану причину

Серед іншого, існують значні труднощі з обслуговуванням та підготовкою винищувачів F-16

9 квітня 2026, 10:05
Клименко Елена

Станом на квітень 2026 року Норвегія не передала Україні жодного винищувача F-16, попри обіцянки про постачання. Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підтвердив відсутність постачання, що стало несподіванкою, враховуючи попередні заяви колишнього міністра оборони Бйорна Арільда Ґрама, який ще у січні 2025 року запевняв, що перший літак F-16 буде надано Україні згідно з планом.

Проте, нещодавно начальник Генерального штабу Норвегії Ейрік Крістофферсен зазначив, що винищувачі F-16, які були передані Україні, стали важливою складовою частиною української протиповітряної оборони. Однак, як пояснили аналітики, він не уточнив, чи були це норвезькі літаки, і скільки з них дійсно належать Норвегії. Таким чином, питання про реальне постачання винищувачів F-16 залишається відкритим.

За даними видання NRK, навіть два винищувачі, на яких українські пілоти проходили навчання в Данії, були відправлені на ремонт в Бельгію на завод Sabena Engineering. Там літаки перебувають понад рік, і поки що ремонтні роботи не розпочато. Крім того, чотири з шести винищувачів, які Норвегія планувала передати, перебували у небоєздатному стані, і їх також відправили на ремонт у Бельгію в розібраному вигляді.

Представники заводу Sabena Engineering зазначають, що існують серйозні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки F-16, а процес підготовки літаків для України може зайняти до року, якщо роботи розпочнуться негайно. Це дає підстави вважати, що, попри те, що літаки Норвегії понад рік знаходяться на заводі, роботи над ними ще не розпочато.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сили оборони України успішно утримують стратегічну ініціативу на фронті, не даючи російським військам розпочати нову хвилю широкомасштабного наступу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



