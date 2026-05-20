Що задумали Путін і Лукашенко: озвучено тривожну заяву про раптові навчання у Білорусі

Спільні ядерні навчання, які проводять Росія та Білорусь, наразі не свідчать про безпосередню готовність Москви застосувати ядерну зброю. Таку оцінку надав військовий експерт Денис Попович у коментарі для Radio NV.

За його словами, хоча Росія контролює частину ядерної зброї, розташованої на території Білорусі, це не означає, що існує реальна загроза її використання найближчим часом.

"Це російська ядерна зброя і ми маємо звертати на це увагу. Стосовно використання Росією ядерної зброї, навіть тієї, що розташована зараз у Білорусі й перебуває під контролем РФ, про це багато казали. На мій погляд, на сьогодні такої загрози немає. Кирило Буданов неодноразово казав, що наразі немає передумов застосування Росією ядерної зброї", — каже Попович.

Водночас експерт підкреслив, що прогнозувати появу таких передумов наразі неможливо, оскільки ситуація залежить від багатьох політичних і військових факторів.

Попович також пояснив, що ці навчання мають радше демонстративний характер. Вони покликані нагадати світовій спільноті про наявність ядерного потенціалу Росії та її союзників. До подібних демонстрацій можна віднести і нещодавнє випробування стратегічної ракети "Сармат", яке мало на меті показати силу та технологічні можливості РФ.

"Взагалі, коли Росію починають притискати – вона відразу згадує про ядерну зброю. Але на сьогодні не варто говорити про те, що РФ буде готова її застосувати," – додав військовий оглядач.

"Коментарі" вже писали, що Росія фактично утримує Запорізьку АЕС під своїм контролем, що значно підвищує ризик ядерної катастрофи. Не можна повністю виключати варіант, що Путін у критичних умовах навмисно може вдатися до відчайдушного кроку, заявив ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон.