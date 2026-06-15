Що хотів показати Путін демонстративним ударом по Києво-Печерській лаврі: названо приголомшливу мету

У ніч на 15 червня Київ пережив черговий ракетно-дроновий обстріл російської окупаційної армії. Суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини. Особливу увагу українського суспільства та світової спільноти став цинічний удар по Києво-Печерській лаврі, яка є однією з найбільших християнських святинь та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Яку мету переслідував кремлівський диктатор Володимир Путін цим ударом і що за ним стоїть? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати думки трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Зокрема, чат-бот ChatGPT стверджує, що значення удару по Києво-Печерській лаврі виходить далеко за межі суто військових цілей. Лавра є не лише архітектурною та історичною пам'яткою, а й одним із найважливіших духовних символів України. Саме тому будь-який удар поруч із цим об'єктом неминуче набуває політичного та психологічного змісту.

Путін роками намагався використовувати тему православ'я як один із інструментів впливу на Україну, заявляючи про нібито "спільний духовний простір" двох народів. Водночас російські ракети та дрони регулярно руйнують українські храми, монастирі та історичні пам'ятки. Тому атака поблизу Лаври виглядає як демонстрація того, що для Кремля сакральні символи мають цінність лише в пропагандистських заявах.

Крім того, такий удар може бути сигналом як українському суспільству, так і міжнародним партнерам: Росія не збирається знижувати градус ескалації та готова атакувати навіть місця, які мають величезне культурне й духовне значення.

Чат-бот Copilot припускає, що нічна атака РФ на Києво-Печерську лавру має очевидний символічний вимір. Кремль прагне показати, що здатен бити не лише по військових чи інфраструктурних об’єктах, а й по сакральних місцях, які є серцем української духовності. Це спроба залякати суспільство, підірвати моральний дух та продемонструвати цинічну готовність нищити культурну спадщину.

Для Путіна такий удар — сигнал, що війна стосується не лише територій, а й ідентичності народу. Він намагається показати, що жодна святиня не є недоторканною, і водночас перевіряє реакцію світу: чи здатна міжнародна спільнота відреагувати на напад на об’єкт, який має значення далеко за межами України.

При цьому чат-бот Gemini надав версію, що атакою на Києво-Печерську лавру Путін намагався продемонструвати кілька речей: знищення власного міфу: Росія остаточно знищила байки про "православну єдність". Це демонстративна помста за те, що Лавра повертається до українського коріння та позбувається впливу Москви; культурний геноцид: Удар по об'єкту ЮНЕСКО — спроба стерти історичну пам'ять і показати, що для РФ немає жодних червоних ліній чи святинь. Нарешті, ще одна мета – це терор заради тиску: На тлі дипломатичних розмов Москва традиційно піднімає ставки, намагаючись залякати суспільство руйнуванням найціннішого.

"Коментарі" вже писали, що Польща досі не здійснила передачу Україні застарілих винищувачів МіГ-29, про які йшлося ще на початку 2026 року. У Варшаві пояснюють затримку тим, що процес напряму пов’язаний із переговорами з Києвом щодо технологічного співробітництва та взаємного обміну напрацюваннями.