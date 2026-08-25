До початку зими ситуація навколо війни в Україні може помітно змінитися. Найближчі три місяці здатні стати періодом, коли одночасно зійдуться кілька критичних факторів: перебіг бойових дій, інтенсивність українських ударів по російському тилу, стан економіки РФ, обсяги західної допомоги та дипломатичні спроби наблизити припинення вогню. Москва намагатиметься використати осінь для посилення тиску на фронті й українську енергетику, тоді як Київ прагнутиме зробити продовження війни дедалі дорожчим для Кремля. Саме тому до перших морозів може визначитися не лише ситуація на окремих напрямках фронту, а й те, з якими військовими, економічними та переговорними позиціями Україна і Росія увійдуть у 2027 рік. Чого чекати у війні в Україні до зими? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей ШІ з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що з військової точки зору, головна увага буде зосереджена на Донбасі та південному напрямку. Якщо Росія спробує посилити наступальні дії, Україна буде змушена витримати тиск і водночас зберегти власну ініціативу. Успіхи ЗСУ на фронті можуть стати аргументом для союзників, що підтримка дає результат. Водночас удари по російській економіці — зокрема по енергетичній та логістичній інфраструктурі — здатні підірвати здатність Кремля фінансувати війну. Це може стати ключовим фактором у зміні стратегічної ситуації.

Не менш важливим буде дипломатичний вимір. Якщо Україна зможе показати стійкість і продемонструвати успіхи, то зросте тиск на Росію з боку міжнародної спільноти. Але існує й ризик, що деякі зовнішні гравці спробують нав’язати Києву перемир’я, навіть якщо воно буде невигідним. Тому ці три місяці — це не лише боротьба на полі бою, а й битва за політичну позицію України у світі.

Чат-бот Gemini стверджує, що період до початку зими може стати для України одним із найскладніших і водночас визначальних етапів війни. Протягом найближчих трьох місяців одночасно загостряться військові, енергетичні та геополітичні виклики. Росія намагатиметься максимально використати осінь для посилення наступальних дій та покращення своїх позицій до погіршення погодних умов. Для Сил оборони головними завданнями стануть стримування противника на ключових напрямках, збереження стійкості фронту та подальше виснаження ресурсів РФ. Особливе значення матимуть далекобійні удари по військовій логістиці, промисловості та інших об'єктах, які забезпечують здатність Кремля продовжувати війну.

Не менш серйозним випробуванням стане ситуація в тилу. Найближчі 90 днів перетворяться на гонку із часом для відновлення та посилення захисту української енергетики перед холодами. Росія може спробувати поєднати тиск на фронті з новими масованими атаками на критичну інфраструктуру, розраховуючи створити проблеми вже під час опалювального сезону. Паралельно активізуватиметься дипломатична боротьба навколо можливого припинення вогню та майбутніх переговорів.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що осінь 2026 року може стати одним із найнапруженіших етапів війни, адже Росія спробує використати останні місяці до морозів для посилення тиску на фронті та нових атак на українську енергетику. Водночас Київ має власний важіль впливу — далекобійні удари по російських НПЗ, військовій інфраструктурі та логістиці. За оптимістичного сценарію наступ РФ поступово видихнеться, удари по російському тилу посилять економічні проблеми Кремля, а підтримка партнерів дозволить Україні підійти до можливих переговорів із сильніших позицій. Однак Москва поки не демонструє готовності до реального компромісу.

Більш імовірним залишається сценарій затяжного протистояння: Росія продовжуватиме повільно тиснути на фронті й атакувати міста та енергетичні об'єкти, тоді як Україна відповідатиме ударами в глибині російської території. У такому разі війна увійде в зиму як боротьба ресурсів, технологій та витривалості, а критичне значення матимуть ППО, боєприпаси й фінансування оборони. Найнебезпечнішим варіантом стане одночасне загострення на фронті та масштабні руйнування енергосистеми, особливо якщо Україна зіткнеться з дефіцитом озброєнь і коштів.

Таким чином, усі три моделі ШІ дійшли висновку, що період до початку зими стане не просто черговою фазою війни, а важливим рубежем, здатним визначити тенденції на весь 2027 рік. Для України ключовими будуть стійкість фронту, захист енергетики та здатність витримати нову хвилю російських атак. Значною мірою це залежатиме від темпів постачання систем ППО та боєприпасів союзниками, ефективності мобілізації й нарощування власного виробництва зброї. Якщо Україна пройде цей період без критичних потрясінь, вона зможе увійти у 2027 рік із сильнішими військовими та переговорними позиціями.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська бойова авіація поступово опиняється у ситуації, коли втрати літаків стає дедалі складніше компенсувати. Частину радянських моделей РФ узагалі більше не виробляє, тоді як можливості випуску сучасніших машин залишаються обмеженими. Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан.