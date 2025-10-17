Розмова Трампа з Путіним призведе до страшного сценарію в Україні: шокуючі деталі

Заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу Україні тисяч ракет Tomahawk можуть бути не більш ніж елементом його політичної гри з Володимиром Путіним. Про це заявив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, в ефірі Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, такі обіцянки з боку Трампа — не прояв реальної підтримки, а частина переговорного процесу, у якому американський політик прагне маневрувати між інтересами України та Росії.

"За весь період його каденції ми не бачили справжнього тиску на Путіна чи Кремль. Минуло вже дев’ять місяців, а результати телефонних розмов чи особистих зустрічей лише грають на користь Москви", — наголосив Романенко.

Він закликав українців не покладати надмірних надій на заяви Трампа, хоча визнав: у нинішніх умовах війни треба використовувати будь-які можливості для зміцнення позицій України на міжнародній арені.

Генерал зауважив, що навіть із політиками, які мають суперечливу репутацію — як Трамп чи Орбан, — Україна повинна працювати задля підвищення обороноздатності. Це дозволить вести діалог із Росією виключно з позиції сили.

"Робота у цьому напрямі триває. І це, звичайно, викликає роздратування у Путіна. Він знову намагатиметься вплинути на позицію Трампа перед будь-якими переговорами. Йому це вдається щоразу, і саме тому він уникає серйозного діалогу", — підкреслив Романенко.

За його словами, єдиним чинником, який може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, залишається військова сила Збройних сил України. Саме тому критично важливо продовжувати отримувати допомогу від союзників, а також нарощувати внутрішнє забезпечення армії з боку української держави.

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 17 жовтня в місті Сочі, що на півдні Росії, пролунали вибухи. Російська влада заявила про спробу масштабної дронової та ракетної атаки, яку нібито вдалося відбити силами ППО. Через загрозу повітряного нападу було тимчасово закрито аеропорти одразу в дев’яти регіонах РФ, включно з Сочі.