Російський дрон вщент знищив квартиру: страшні наслідки атаки окупантів по великому місту
Російський дрон вщент знищив квартиру: страшні наслідки атаки окупантів по великому місту

Окупанти завдали удару по Київському району міста, внаслідок чого, за попередніми даними, є постраждалі

27 березня 2026, 09:25
Клименко Елена

Російські війська здійснили чергову атаку на Харків, унаслідок якої постраждала житлова інфраструктура міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, удар було завдано по Київському району, де ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок. Попередньо повідомлялося про постраждалих, а всі обставини події одразу почали уточнювати відповідні служби.

Російський дрон вщент знищив квартиру: страшні наслідки атаки окупантів по великому місту

Фото: з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що під обстріл потрапила дев’ятиповерхівка, де травм зазнали шестеро людей. У постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес, їм надається необхідна допомога. На місці події оперативно працюють рятувальники, медики та інші служби, які ліквідовують наслідки удару та допомагають мешканцям.

Крім ракетного обстрілу, російські сили завдали ще одного удару по цьому ж району, цього разу застосувавши безпілотник. Таким чином, місто зазнало одразу кількох атак за короткий проміжок часу, що свідчить про цілеспрямований тиск на цивільну інфраструктуру.

Напередодні, 26 березня, Харків уже опинявся під ударом: ворожий дрон влучив поблизу житлових будинків і закладів, унаслідок чого постраждав літній чоловік. Водночас атаки не обмежилися лише цим містом. У Дніпрі через удар безпілотника було пошкоджено багатоповерхівку, а пожежі охопили квартири на кількох поверхах.

Складна ситуація спостерігалася й в Одеській області, де російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру. Через це тисячі мешканців залишилися без електропостачання, а в окремих населених пунктах виникли перебої з водою. Частину об’єктів довелося перевести на резервне живлення.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що у Сполучених Штатах група сенаторів ініціювала законопроєкт, який передбачає можливе введення санкцій проти Угорщини. Йдеться про обмеження щодо посадовців, яких підозрюють у блокуванні допомоги Україні.  



