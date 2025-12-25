Російські ракети не на жарт налякакли далекого союзника України: анонсоване рішення вражає

Американська корпорація Raytheon отримала контракт на постачання Іспанії зенітних ракетних комплексів Patriot, які доповнять три вже існуючі батареї на озброєнні країни. За даними військового порталу Defense Express, вибір цієї системи був очікуваним, адже Patriot вважається єдиною комплексною системою у світі, здатною ефективно перехоплювати як балістичні, так і гіперзвукові ракети, включно з "Іскандер-М" та "Кинджал".

Фото: з відкритих джерел

Контракт укладено в рамках програми Foreign Military Sales і передбачає постачання пускових установок, командних пунктів, радарів та тренувального обладнання. Загальна вартість угоди становить 1,7 млрд доларів, за які Іспанія отримає чотири батареї Patriot PAC3+, хоча точна конфігурація системи поки не розкривається.

Для порівняння, за аналогічною пропозицією цього року Данія могла придбати одну батарею за 1,6 млрд доларів, що включало дві РЛС AN/MPQ-65, два командні пункти, шість пускових установок та 56 ракет. Експерти зазначають, що Іспанія отримає систему приблизно аналогічної комплектації, можливо з дещо більшою кількістю боєприпасів або з відмінностями у компонентах.

Defense Express також підкреслює участь іспанської промисловості у виробничому циклі Patriot: країна виготовляє елементи для ракет GEM-T разом із Raytheon, а також PAC-3 MSE у співпраці з Lockheed Martin. На озброєнні Іспанії вже знаходяться три батареї цих комплексів.

Видання зазначає, що Іспанія відстає від багатьох партнерів по НАТО у планах переозброєння і часто не виконує зобов’язання щодо фінансування оборони. Крім того, сучасні російські тактики ураження систем Patriot дещо знизили їхню ефективність, проте США вже працюють над модернізацією систем — удосконалюються радари, пускові установки та ракети.

