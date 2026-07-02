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Росія все частіше гатить реакетивними дронами: українців нажахали правдою про небезпеку

Російські війська дедалі частіше використовують реактивні дрони під час атак

2 липня 2026, 16:15
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Клименко Елена

Російська армія поступово нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За оцінкою Повітряних сил ЗСУ, головною метою такої тактики є виснаження української системи протиповітряної оборони та змушення захисників витрачати дорогі й обмежені за кількістю зенітні ракети. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія все частіше гатить реакетивними дронами: українців нажахали правдою про небезпеку

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська вже регулярно поєднують реактивні безпілотники зі звичайними дронами-камікадзе, створюючи додаткове навантаження на систему ППО. Такі апарати здатні розвивати швидкість до 500 км/год, що значно перевищує можливості українських дронів-перехоплювачів.

"Ці дрони вже не є досяжними для БпЛА-перехоплювачів, чия швидкість — до 300 км. Тому тут розраховувати на мобільні вогневі групи чи зенітні дрони вже не доводиться. Треба застосовувати ракети, що Повітряні сили та інші складові Сил оборони і роблять", – пояснив Ігнат. 

Речник Повітряних сил зазначив, що саме через високу швидкість таких цілей для їхнього знищення доводиться використовувати зенітні ракети, запас яких є обмеженим. Це, за словами Ігната, і є одним із розрахунків російського командування, яке прагне змусити Україну витрачати більше дорогих боєприпасів під час відбиття повітряних атак.

Попри появу нових загроз, українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати високу ефективність. За словами речника, рівень знищення російських безпілотників стабільно перевищує 90%, що свідчить про результативну роботу всіх складових Сил оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що нічна комбінована атака Росії на Україну не стала рекордною за кількістю застосованих засобів ураження, однак мала одну особливість, яка викликала занепокоєння серед військових експертів. На це звернув увагу офіцер ЗСУ, військовий блогер та воєнний кореспондент Сергій Місюра, проаналізувавши дії окупантів під час обстрілу.



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