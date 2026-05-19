Росія розпочала масштабні ядерні навчання: озвучено страшну загрозу для України
Росія розпочала масштабні ядерні навчання: озвучено страшну загрозу для України

Путін залучає понад 64 тисячі військовослужбовців, вісім ракетних атомних підводних човнів, близько 200 пускових установок, а також стратегічну й винищувальну авіацію

19 травня 2026, 10:10
Клименко Елена

У Росії стартували масштабні військові навчання із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї. За даними моніторингових каналів, у маневрах задіяно понад 64 тисячі військовослужбовців, вісім ракетних атомних підводних човнів, близько 200 пускових установок, а також стратегічну та винищувальну авіацію.

Фото: з відкритих джерел

У рамках цих навчань також передбачається посилення авіаційної компоненти на західному напрямку. Зокрема, на територію Білорусі, на аеродром Мачулищі, планується перекидання трьох винищувачів МіГ-31К.

Окремо повідомляється про залучення стратегічної авіації РФ, яка включає кілька типів літаків. За даними джерел, у повітряних маневрах беруть участь:

• 6 бомбардувальників Ту-95МС;

• 2 літаки Ту-160;

• 3 Ту-22М3;

• 3 винищувачі МіГ-31К.

Подібні навчання передбачають відпрацювання взаємодії різних родів військ, включно з ядерною складовою, та демонстрацію бойової готовності стратегічних сил. Особливу увагу привертає масштаб залучених ресурсів, який охоплює як морські носії ядерної зброї, так і авіаційні та наземні компоненти.

Фахівці відзначають, що такі дії супроводжуються активізацією військової присутності поблизу кордонів України та країн НАТО, що традиційно розглядається як елемент демонстрації сили та політичного тиску.

"Коментарі" вже писали, що уряд Словаччини планує перейти до довгострокового енергетичного партнерства з Азербайджаном, розглядаючи можливість підписання контракту на постачання природного газу щонайменше на десять років. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр країни Томаш Тараба в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.



Джерело: https://t.me/kyiv_hey/35408
