Росія підготувала нечувану пастку для захисників у цьому місті: на Заході жахають перспективами

Російські війська можуть здійснити спробу заблокувати українські сили в Покровську, що знаходиться на сході України, в Донецькій області. Це вказується в останньому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з ними, Росія має намір не лише заблокувати українських оборонців у самому місті, але й здійснити їх оточення, особливо в Покровсько-Мирному районі, з західного боку. Така стратегія може бути обрана з огляду на зручність для російських військ, адже оточення зі сходу може бути складнішим.

Фото: з відкритих джерел

Американські експерти, посилаючись на військового оглядача Костянтина Машовця, зазначають, що мета окупантів — не лише затримати українські війська в Покровську та Мирнограді, але й перекрити можливість організованого відходу для українських підрозділів. Це, в свою чергу, може зменшити оперативний ефект, який би мала українська армія від швидкої втечі з міста, якщо воно буде захоплене ворогом.

Хоча російські війська, які ведуть бойові дії на Покровському напрямку, зазнали значних втрат за останні місяці, командування РФ докладає максимум зусиль для того, щоб завершити операцію з захоплення Покровська. Однак точні терміни та наслідки цього процесу залишаються невизначеними, наголошують аналітики ISW.

Вони також вказують на можливість використання російськими військами транспортних засобів для пересування підрозділів, імовірно, під прикриттям туману, щоб прискорити операцію з очищення Покровська. Для цього російські сили спеціально обробляють та очищають дороги, зокрема, напрямки Новоекономічне-Мирноград та Гродівка-Мирноград, щоб забезпечити безпечний проїзд військових транспортних засобів.

Раніше "Коментарі" писали, що протягом найближчого тижня Росія може накопичити достатньо військових засобів, щоб завдати точкових ударів по території України. Нещодавно у мережі з’явилася інформація, що країна-агресор перебуває на завершальній стадії підготовки до потенційно масштабного ракетного удару.