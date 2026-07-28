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РФ знищує АЗС біля Харкова і Полтави: українців приголомшили реальним станом справ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що дефіциту пального в області немає, а інформація про повністю знищені заправки на трасі Харків–Полтава не відповідає дійсності

28 липня 2026, 13:20
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Клименко Елена

Інформація про те, що на ділянці траси Харків–Полтава нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції, не відповідає дійсності. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи повідомлення, які останнім часом поширювалися в медіа.

РФ знищує АЗС біля Харкова і Полтави: українців приголомшили реальним станом справ

Фото: з відкритих джерел

За словами очільника області, паливна інфраструктура Харківщини продовжує працювати у штатному режимі, а жодного дефіциту бензину чи дизельного пального в регіоні наразі немає.

"Спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", – заявив Синєгубов. 

Він також зазначив, що обласна влада разом із представниками паливного бізнесу вживає додаткових заходів для захисту автозаправних станцій від російських атак, щоб забезпечити безперебійне постачання пального жителям області.

Окремо керівник Харківської ОВА подякував українським захисникам за ефективну роботу сил протиповітряної оборони. За його словами, лише за останній тиждень над Харковом і областю було знищено понад 100 повітряних цілей, що дозволило захистити критично важливі об'єкти інфраструктури.

Заява Синєгубова стала відповіддю на слова депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика, який напередодні повідомив про знищення понад 80 автозаправних станцій у регіоні та стверджував, що маршрут від Харкова до Полтави нібито залишився без жодної працюючої АЗС.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський та колишній міністр оборони Михайло Федоров провели кілька закритих зустрічей, під час яких обговорювали його подальшу роботу у владі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в оточенні глави держави та самого ексміністра.  



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