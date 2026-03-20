РФ завдала смертельного удару по північному кордону України: вражаючі наслідки воєнного злочину

На Сумщині внаслідок російських атак загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднила Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook, яка систематично фіксує воєнні злочини.

У Хутір-Михайлівській громаді трагедія забрала життя двох братів віком 37 та 33 роки. Крім того, поранення отримали двоє чоловіків — 54 та 40 років. У Великописарівській громаді під час атаки ворожих дронів загинув 62-річний чоловік, а ще один місцевий житель 55 років отримав травми.

В Есманьській громаді удар керованою авіабомбою спричинив поранення четверо цивільним: чоловікам 69 та 61 років, а також жінкам 50 і 73 років. У Ворожбянській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний автомобіль травмовано двох чоловіків віком 64 та 65 років. У Хотінській громаді 69-річний чоловік отримав поранення під час атаки ворожого дрона.

Сумська міська громада також постраждала від ударів безпілотних літальних апаратів. Поранення отримали чоловіки 28 та 49 років, а також 23-річний юнак у місті.

Національна поліція продовжує документувати всі факти воєнних злочинів у Сумській області, систематизуючи інформацію для подальших розслідувань.

Окрім цього, 18 березня у селі Уздиця на Глухівщині трапився трагічний інцидент за участю дітей. Двоє хлопців віком 13 та 10 років знайшли предмет, схожий на детонатор. Внаслідок вибуху старший хлопець отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні. Цей випадок ще раз наголошує на ризиках для цивільного населення під час воєнних дій та необхідності постійної пильності.

