Попри тривалі наступальні дії та значні ресурси, які Росія продовжує кидати на війну проти України, останніми місяцями її армія не змогла досягти вагомих успіхів на полі бою. Водночас українські сили дедалі активніше завдають ударів по військових об'єктах у тилу противника, що створює додатковий тиск на російське командування. На цьому тлі дедалі частіше лунають припущення, що окупаційні війська могли досягти межі своїх наступальних можливостей. Таку оцінку ситуації висловив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.

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Він звернув увагу на те, що нинішнє становище російської армії можна пояснити класичними військовими теоріями про кульмінаційну точку наступу, яку свого часу описували відомі стратеги Карл фон Клаузевіц та Антуан-Анрі Жоміні.

За словами Годжеса, зазвичай армія втрачає здатність до подальшого просування через нестачу ресурсів, проблеми із забезпеченням або надмірні втрати особового складу. Водночас він не вважає, що Росія вже зіткнулася з критичним дефіцитом людей чи озброєння.

"Я не став би стверджувати, що в російських наземних силах закінчилися люди чи постачання. Річ у тім, що у них закінчилися ідеї. Вони досі намагаються повторювати те, що робили упродовж останніх чотирьох років. І поки вони не придумають, як прорвати лінію оборони України, поки росіяни не зрозуміють, як це зробити, думаю, ситуація залишатиметься у глухому куті. Принаймні для російської сторони", – пояснив він.

Генерал наголосив, що така ситуація є свідченням ефективності української оборони. Українським військовим вдалося значною мірою стримати наступальний потенціал противника та зменшити ризики для особового складу на передовій.

Водночас Годжес застеріг, що сам факт зупинки російського просування ще не означає автоматичної зміни ситуації на користь України. На його думку, для досягнення перелому на фронті Києву необхідно знайти рішення, які дозволять суттєво змінити баланс сил і створити нові можливості для власних наступальних дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Литва може взяти на себе роль посередника у врегулюванні дипломатичної напруги між Україною та Польщею, яка останнім часом помітно загострилася. У Вільнюсі вважають, що нинішня ситуація потребує активних дій для збереження партнерських відносин між двома країнами та недопущення негативних наслідків для безпеки всього регіону.